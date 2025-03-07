Costco「大計劃」！未來半年將開10多家新分店 地點曝光

好市多將在未來半年開10多家新分店。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，未來幾天內在美國開設6家新店，使全球分店數量突破900間大關，且未來6個月還會開設更多分店。Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）週四（6日）在財報電話會議上指出，未來6個月內，Costco計劃在美國再開設6家新門市，此外還將在加拿大增設2家，以及其他4個則位於國際市場上，如果所有開幕計劃如期進行，Costco將在本會計年度內（截至8月31日）開設25家新門市。

瓦克里斯表示，即將於美國麻薩諸塞州沙倫市（Sharon, Maine）新開設的門市，即將成為Costco在美國的第620家、全球的第900家門市。他補充說：「在本會計年度的剩餘時間內，我們有著大計劃。」

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Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）週四也表示，Costco 的策略是每年開設 25 至 30 家新店，通常其中一半在美國，另一半在國際市場。

Costco將在3月新開幕6家分店，全數位於美國，分別是：3月8日加州布倫特伍德（Brentwood, CA）、3月9日加州海蘭（Highland, CA）、3月12日麻薩諸塞州沙倫（Sharon, MA）、3月13日密西根州傑納西郡（Genesee County, MI）、 3月14日德州普洛斯珀（Prosper, TX）和3月15日德州韋瑟福德（Weatherford, TX）。

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