川普暫緩關稅 墨西哥示好宣佈將重新審查對中關稅

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華府曾多次警告鄰國墨西哥，不應成為中國商品流入美國的後門，隨著美總統川普（Donald Trump）暫緩對墨西哥、加拿大的關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週四（6日）表示，將重新審查對中國的關稅。

《法新社》報導，在川普宣佈暫停對大部份墨西哥商品的關稅後不久，薛恩鮑姆在記者會上表示，墨西哥從中國進口了「許多商品」，而這些產品已經衝擊了墨西哥國內產業。隨後提到，墨西哥紡織業、製鞋產業沒落是導致中部瓜納華托（Guanajuato）一系列暴力犯罪事件的原因之一。

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薛恩鮑姆在今年1月提出一項以國產商品取代中國進口商品的計劃。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，墨西哥也提議跟進美國，對中國課徵一樣的關稅，但薛恩鮑姆並未證實這一說法。

薛恩鮑姆直言，墨西哥將優先與美國等已簽訂自由貿易協定的國家發展貿易關係，並強調，墨西哥與中國「沒有達成貿易協定」。

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