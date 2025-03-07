「衰退交易」重回華爾街 ! 美國「這2項」關鍵指標衰退上看 50％

專家指出，告別科技七雄，「衰退交易」重回華爾街。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府祭出多項新關税，為全球市場帶來不確定性，對於美國經濟成長的後市，經濟學家和華爾街也出現質疑聲浪。外媒指出，根據摩根大通預測模型顯示，美國經濟衰退的風險正在增加，當中又以5年期美國國債和基本金屬等關鍵指標顯示的衰退可能性最高、機率接近50%，顯示「衰退交易」正默默重返金融市場。

摩根大通模型顯示，市場價格反映的經濟衰退概率出現升高，以5年期美國國債和基本金屬等關鍵指標顯示的衰退可能性最高、近50%。高盛的同類模型也顯示，2月經濟衰退風險已上升至23%。高盛經濟學家預測，關稅僅會使今年美國經濟成長率下降0.2%，遠低於加拿大等其他國家可能遭受的打擊。

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美國亞特蘭大聯邦儲備銀行發布的密切關注的GDPNow追蹤預測，今年第1季美國經濟年化成長率為-2.8%。

分析師指出，川普政府實施的貿易保護政策，打破了投資人對2025年美國經濟強勁成長的樂觀預期，引發金融市場劇烈波動，各大股指近期連續下跌，投資人也開始重新佈局「衰退交易」。

自2月中旬以來，以科技股為主的那斯達克指數已下跌7.5%，標普500指數較2月19日創下的歷史新高下跌約5%，而代表小型公司的羅素2000指數自1月底以來已下跌9.4%。

其中，銀行股成為跌幅最大的板塊之一。相較之下，消費必需品板塊表現相對較好，黃金和美國公債等避險資產有所反彈。

有鑑於Fed褐皮書反覆提到關稅與不確定性，以2月份來說各為49次及47次，均大幅高於上月23次與17次，使得市場的企業家和美國家庭越來越關注川普新關稅所帶來的影響性。

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