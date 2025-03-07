「關稅人」川普何時收手？ 專家：除非美股跌到「這地步」

美股近期因川普的關稅不確定性表現低迷。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期因川普的關稅不確定性表現低迷，分析師警告，除非股市跌到一定程度，像是進入熊市，否則川普不太可能僅僅為了投資人利益而讓步，進而調整關稅政策。

川普本週對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，導致市場大幅下跌，投資者預測，保護主義政策可能會損害經濟增長。研究公司BCA Research表示，除非股市面臨進入熊市的風險，否則川普不太可能因為投資人利益讓步，這意味著在川普改變政策之前，股市可能還需要再跌15%，將使標普500指數從2月中旬的高點下跌約20%，進入技術性熊市區間。

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BCA Research首席地緣政治策略師格特肯（Matt Gertken）表示，川普對市場波動的容忍度，向貿易夥伴傳達了一個訊息：他對關稅政策是認真的。

格特肯週二（4日）在報告中稱：「川普或許願意為了自己的歷史定位和地緣政治願景，而犧牲他的政黨（共和黨），但至少在期中選舉之前，我們認為當標普500指數下跌約15%時，川普將開始做出貿易讓步，而這可能很快就會發生。」

Landsberg Bennett Private Management的投資長蘭茲伯格（Michael Landsberg）也認為，市場仍有進一步拋售的空間，而川普在週二對國會的演說中，進一步強化了他的關稅政策。

蘭茲伯格在報告中指出：「我們認為現在還不是在抄底某些重挫類股，例如科技股的時機，我們不認為市場已經觸底。股市和債市的波動性都有所上升，我們認為投資者最好保持耐心，而不是對新聞標題做出過度反應。」

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