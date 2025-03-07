李嘉誠進一步出售43個港口 給美國及星財團

美國財團將獲得巴拿馬運河主要港口的控制權。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普一再宣稱，要重新控制巴拿馬運河（Panama Canal）這條「關鍵貿易路線」，在上任兩個月內，以實際行動拿回巴拿馬運河港口80%的經營權。分析師認為，美國拿回巴拿馬運河港口經營權，可能是「關鍵水道之爭」的首部曲，中國「一帶一路」倡議，未來恐將遭遇阻力、甚至倒退。

《南華早報》指出，港商長江和記實業公司（CK Hutchison Holdings）擁有數十個港口的大部分股份或經營這些港口，其中部分對北京來說，是「至關重要的水道」。

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分析師表示，一家香港公司決定出售全球港口股份，凸顯各國和企業在尋求中國和美國投資時將面臨的困境。值得注意的是，這項決定可能成為未來一系列企業被迫重新考慮財務策略的開始。

據報導，長江和記實業與財團發布的聯合聲明中表示，包括貝萊德、全球基礎設施合作夥伴和Terminal Investment Ltd在內的財團達成初步協議，將收購和記港口集團80%股份，其交易價值達230億美元。新加坡國有港務局PSA International擁有該港口集團剩餘的20% 股份。

與此同時，該財團也將收購巴拿馬港口（經營巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港）90%的股份，以及長江和記在23個國家（包括巴拿馬、但不包括中國和香港）的另外43個港口的控股權。

根據智庫 Merics 和 Aletheia研究數據顯示，長江和記實業擁有全球數十個港口的大部分股份或經營權，部分港口位於美國盟友和鄰國中，包括墨西哥、西班牙、英國、澳洲和南韓。

值得注意的是，部分港口位於對中國來說「至關重要」的水道，例如蘇伊士運河和霍爾木茲海峽附近的港口。

國際關係學教授約瑟夫·馬奧尼指出，巴拿馬港口出售協議可能會削弱全球對於中國透過「一帶一路」倡議擴大投資的信心，無論是從投資者還是受援國。

馬奧尼表示，川普政府所給予的壓力，較上一任拜登政府更加激進，目前已看到部分國家和地區，重新考慮中國對「一帶一路」。此現象也讓中國企業捫心自問，是否願意走一條使其資本投資面臨地緣政治或地緣戰略風險的道路。

香港城市大學法學院國際經濟法教授朱利安·夏斯認為，長江和記實業將其巴拿馬港口資產出售給貝萊德，不僅僅是一筆商業交易，也是美國政治壓力的直接結果，顯示華盛頓將與中國相關的基礎設施視為安全問題，而不僅僅是經濟問題，中美投資競爭將進一步加劇。

法國投資銀行法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅表示，美國將焦點從香港私人公司轉向直接針對參與關鍵基礎設施的中國國有企業，可能只是「時間問題」。

媒體披露，巴拿馬運河港口交易案，從川普就職時就開始在香港籌劃，香港首富李嘉誠親自參與此樁談判，在數週內就讓長江和記實業從政治旋渦抽身且大賺一筆，預計獲利超過190億美元（約新台幣6248.4億元）現金，震驚市場。

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