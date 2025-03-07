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海湖莊園晚宴門檻1次看！商業領袖想與川普一對一會談要掏1.6億

2025/03/07 14:26

2025年1月9日川普在海湖莊園發表談話。（美聯）2025年1月9日川普在海湖莊園發表談話。（美聯）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮不到2個月，再度於海湖莊園舉辦募款活動。美媒披露，商界領袖可花費100萬美元（約新台幣3286.8萬元）預訂一個座位與川普共進晚餐，也可以花費500萬美元（約新台幣1.6億元）與川普進行一對一會談。

綜合《連線》及《Axios》報導，美國總統川普希望能在今年夏天籌集高達5億美元（約新台幣元164.3億元）的資金，以推動他的議程、幫助盟友並懲罰敵人。

報導指出，川普於3月1日在海湖莊園舉辦募款活動，商界領袖可花費100萬美元（約新台幣3286.8萬元）預訂一個座位與川普共進晚餐，也可以花費500萬美元（約新台幣1.6億元）與川普進行一對一會談。

報導稱，川普的募款邀請函下方署名「MAGA INC」，即「讓美國再次偉大」公司，是一個支持川普2024年總統競選的政治行動委員會。這是川普上任以來，在官方行程中唯一以此名稱命名的活動。

《華盛頓郵報》也曾指出，川普團隊曾於2024年12月19日和2025年1月19日（川普總統就職典禮前夜）舉行晚宴，當時每位參加者的費用為100萬美元。

對此，美國學者指出，雖然以往的總統在第二任期都曾為他們的政黨舉辦過募款活動，此次川普晚宴的性質、時間、地點和費用，都引起專家警惕。密西根大學公共政策學教授唐·莫伊尼漢表示，「我不記得有哪位現任總統，在其執政的頭幾週，就籌集數百萬美元的資金」。

莫伊尼漢說，人們關心的不是募款問題，而是管道和影響力，最令人擔憂的是川普政府缺乏道德護欄，他的企業和總統職位似乎沒有明確界限。

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