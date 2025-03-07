摧毀伊朗經濟！美財長放話川普將祭出此殺手鐧

美財政部長貝森特表示，川普總統對伊朗實施的制裁目標，是將石油出口量削減到零。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普殺手鐧來了，美財政部長貝森特表示，川普總統對伊朗實施的制裁目標，是將石油出口量削減到零，並「摧毀其本已崩潰的經濟」。

CNBC報導，貝森特向紐約經濟俱樂部指出，美國正大力對伊朗實施制裁，以「立即取得最大效果」，他指出，川普的目標是將伊朗石油出口量從每天150萬桶削減至零。

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貝森特表示，我們將關閉伊朗的石油部門和無人機製造能力，此外，美國政府還打算切斷德黑蘭進入國際金融體系的管道。

他進一步指出，讓伊朗再次破產將標誌著我們更新制裁政策的開始，他說：「如果我是伊朗人，我現在就會把我所有的錢都從裡亞爾（伊朗貨幣）中取出」。

貝森特發表評論後，美國原油價格和全球基準布蘭特原油價格都轉為正值，西德州中質原油一度回到66.57美元，布蘭特原油上漲至69.72美元。

摩根大通分析師娜塔莎·卡內娃 （Natasha Kaneva）在週四的報告中告訴客戶，目前石油市場認為伊朗供應下降是推動油價上漲的唯一催化劑。

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