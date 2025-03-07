AI晶片需求爆表！博通財報驚豔 盤後股價飆逾17％

AI晶片需求爆表！博通盤後股價飆逾17%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕博通第1季獲利驚豔，股價飆漲，報導指出，受惠客製化AI晶片需求旺盛，第1季營收激增25%，達149.2億美元，每股盈餘1.60美元，優於預期1.49美元，在獲利亮眼下，盤後股價一度大漲逾17%，站上200美元大關。

外媒報導，博通（Broadcom）第1季營收為149.2 億美元，較去年同期119.6億美元成長25%，優於預期146.1億美元，每股盈餘1.60美元，亦高於預期1.49美元。

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第1季營收激增，主要是AI相關營收大增77%，達41億美元，此外，其基礎設施軟體部門營收年增47%，達67億美元，也高於市場預估的64.9億美元。

在獲利亮眼下，盤後股價一度大漲17.5%，來到210.87美元，終場收201.05美元，漲12.18%。

博通表示，預計第2季營收約149億美元，高於華爾街分析師預測的147.6億美元。

目前，雲端運算公司正積極尋找比輝達（NVIDIA）昂貴處理器更便宜的替代方案，以擴展AI基礎設施，這讓博通客製化AI晶片需求大增。

博通執行長陳福陽表示，公司預計AI晶片的第2季度營收將達44億美元，主要來自超大規模雲端業者投資於客製化AI晶片，以提升數據中心的運算能力。

Summit Insights策略分析師Kinngai Chan指出，博通的財報與展望讓投資人感到安心。相較其他競爭對手，博通在AI市場的佈局更廣，擁有多家AI ASIC客戶，競爭優勢更明顯。

根據先前的報導，博通目前正在評估英特爾最先進的製造技術18A，並已在Intel工廠進行測試，檢驗部分晶片設計。

隨著大型科技公司逐漸放棄市售晶片，改用自家設計的處理器來應對AI計算需求日益複雜的挑戰，分析師認為博通將能從這波趨勢中獲利。

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