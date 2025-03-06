接軌後財報作業恐來不及 金管會擬修法放寬保險業延至每月15日申報

金管會今宣布研擬修法，保險業及具保險業子公司的公開發行公司若因作業時間不及，得延長至每月15日前公告營收。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕保險業將在2026年接軌IFRS 17和TW-ICS，金管會今宣布研擬修法，2026年1月起保險業及具保險業子公司的公開發行公司若因作業時間不及，無法於每月10日前公告並申報上月份合併營業收入額，得延長至每月15日前公告申報，總計有12家金控、6家產壽險與1家再保適用。

金管會證期局主秘尚光琪指出，考量接軌新制後，保險業者計算保險收入的流程較現行繁複，恐作業時間不足。為了兼顧營業收入公告正確性及投資人取得資訊的有效性，將提出「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條修正草案，調整業者申報時程。

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尚光琪說明，法規將明定保險業及具保險業子公司的公開發行公司，從2026會計年度起，若因作業時間不及，導致無法在每月10日前公告並申報上月份合併營業收入額，可延長至每月15日前公告申報。適用新規定的保險業是指壽險業、產險業及再保險業，不包括保經代。

保險局副局長蔡火炎表示，作業和申報時間來不來得及，由業者自行判斷；修法後，預計有12家壽險金控、4家壽險業者、2家產險業者以及1家再保公司適用。

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