遭一帶一路坑殺 寮國欠中國182億下場慘了

寮國南歐江流域梯級水電站項目是中國一帶一路倡議一部分，傳出寮國積欠中資款項遭提告。（圖取中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透披露，中國國有電力建設集團（中國電建）旗下的南歐江電力，已在新加坡對寮國電力公司（EDL）提起訴訟，要求其支付5.55 億美元（約台幣182億）欠款。

報導指出，寮國在水力發電項目投入了巨資，其中許多項目由中國資助，目的是透過向鄰國出口電力成為「東南亞電池」。南歐江計畫堪稱是寮國最大的公共建設之一，南歐江流域梯級水電項目由七座大壩組成，總發電量為1.27GW，佔該國水電裝置容量的 7%，該計畫是中國「一帶一路」倡議的一部分，耗資約27.3億美元（約台幣895億）。

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這些項目加上中國建造的高速鐵路，導致貧窮的寮國陷入嚴重債務危機，並將其推向違約的邊緣，因此，寮國電力公司於 2020 年將其輸電部門的大部分控制權，轉讓給中國南方電網，寮國國家電網幾乎被中國整碗端走。

隨後因疫情衝擊，寮國一直深陷惡性通貨膨脹和外匯儲備快速消耗的困境，寮國貨幣在過去5年暴貶近5分之3。如今還不出5.55億美元欠款，遭中國電建集團旗下南歐江電力提告。

根據中國電建在上個月提交給新加坡國際仲裁中心的文件中表示，寮國電力公司欠其 4.8627 億美元的欠款，另加 6579 萬美元的利息。南歐江公司在同一文件中聲稱，由於寮國電力公司主要使用寮國貨幣付費，與協議規定 85% 的款項必須以美元支付不符，故在求償 302 萬美元，使得總金額來到5.55億美元。

據熟悉此案的消息人士透露，這是中國國有企業針對寮國政府企業提起的首起國際仲裁，寮國電力公司尚未對該文件作出回應，

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