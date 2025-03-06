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建準2024年獲利攀峰 今年各領域樂觀

2025/03/06 19:24

建準今日舉辦線上法說會。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。（資料照）建準今日舉辦線上法說會。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇大廠建準（2421）今日公告去（2024）年稅後淨利14.92億元、年增11.8%，每股稅後盈餘（EPS）5.46元，每股擬配現金股利3.7元，配息率68%、維持過往水準，以今日收盤價95.1元計算，現金殖利率3.9%。

建準近年受惠AI伺服器需求持續提升，營運也加速成長。去年第四季伺服器營收比重已經達到44.5%、AI伺服器比重則為23.2%；全年AI伺服器則佔全年營收比重的52%，帶動毛利率提升。

建準去年全年營收146.24億元、年增14%，毛利率28.4%、年增0.5個百分點，稅後淨利14.92億元、年增11.8%，每股稅後盈餘（EPS）5.46元，創新高。

展望今年全年表現，建準財務長李為仁指出，受伺服器產品帶動，去年第四季單季毛利率達30%以上，今年有望持續轉佳；第一季營收也正向，看好AI伺服器需求將持續提升，整體營運樂觀期待。

建準執行副總吳晉賜表示，首季AI伺服器拉貨以ASIC為主、佔出貨比重約80%，GB200、GB300雖然已有出貨，何時能放大量尚且無法預估，但因對轉扇規格高、對毛利提升有正面效益；不過，吳也說，因產品規格相似，ASIC、GB系列產的毛利率差不多。

展望今年各產品線，吳晉賜指出，各產品線除筆電較不如預期、估衰退或持平外，其餘含伺服器、汽車、工業等產品線都維持成長，後續還有wifi 7等網通升級商機，看各領域正向、將維持穩定成長。

因美國總統川普各項政策頻出，全球供應鏈變動因素增加，建準除因應客戶需求在中國廠區增加水冷板、CDU（冷卻液分配裝置）等水冷產線外，菲律賓新廠也加快進度，自建廠區6月發包，預計明年底完成，屆時菲律賓將有租賃、自建2廠區產能，因應客戶所需。

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