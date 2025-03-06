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六角去年每股賺4.79元 下半年度配現金2.5元

2025/03/06 18:04

六角（2732）2024年合併營收40.14億元，年減2%；稅後淨利2.19億元，年減25.22%，每股盈餘4.79元。（六角提供）六角（2732）2024年合併營收40.14億元，年減2%；稅後淨利2.19億元，年減25.22%，每股盈餘4.79元。（六角提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕六角（2732）2024年合併營收40.14億元，年減2%；稅後淨利2.19億元，年減25.22%，每股盈餘4.79元，獲利減少主要是旗下品牌升級與佈局美國市場的費用認列，以及新台幣升值致匯兌損失影響。

董事會通過2024年下半年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2.5元，加計上半年度配發的現金股利2.5元，全年合計將配發現金股利5元，超額配息率104％。

六角已在全球63個國家地區佈局，印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前5大市場之首印尼業績已率先回溫。

今年六角併購台灣第１杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，期創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市，預計今年3月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

2025年，「Chatime日出茶太」持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖。

美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；更將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，六角集團營運動能多箭齊發，展望正向。

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