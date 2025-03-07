晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/03/07 06:30

台股今日重點賴清德總統昨偕台積電董事長魏哲家召開記者會。
（記者 劉信德攝）

1.台股週四（6日）指數開盤漲58.21點，以2萬2930.11點開出，在電金傳皆見買盤點火，指數開高走高，漲逾百點，來到2萬2979點。不過，在台積電、聯發科、世芯等AI股走跌拖累下，指數翻黑，終場指數跌156.47點，收2萬2715.47點。

2.英業達（2356）2月營收516.71億元，月增12.7%、年增41%，今年前2個月營收累計為975.12億元、年增20.71%，兩項數字皆創歷史同期新高，管理層看好首季營運表現可望優於預期，德州伺服器後段組裝廠房預計下半年開始運作，供應美系客戶所需的先進伺服器產品。

3.台積電擴大對美投資引起全球矚目，賴清德總統偕台積電董事長魏哲家召開記者會，賴表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，都不難發現，台灣的產業是從西進接續著南向，進一步的北合，幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，重新建構新的產業佈局，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。

4.台積電董事長魏哲家表示，擴大對美投資是基於滿足客戶的需求，多投資1千億美元多蓋3個廠、2個高階封裝廠與1個研發中心，但在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。

5.外資賣不停，連8賣，週四（6日）賣超261.22億元，雖然持續大賣台股，不過，卻積極回補鋼鐵股，中鋼與大成鋼全買進榜，其中又以中鋼最搶手，今買超量放大到2.87張，不僅位居榜首，更獲外資連11買，累計買超逾19萬張，在外資瘋狂加碼下，股價一路走揚，今股價已來到24.25元，收漲0.62%，成交量放大到7.48萬張。

6.輝達（NVIDIA）宣佈全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日重返加州聖荷西。AI界的頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。GTC 將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加，一同深入瞭解形塑未來的各項技術。

7.歐洲央行週四將利率下調1碼，並在決議中更新了措辭，稱貨幣政策正變得「明顯寬鬆」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財