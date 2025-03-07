賴清德總統昨偕台積電董事長魏哲家召開記者會。

（記者 劉信德攝）

1.台股週四（6日）指數開盤漲58.21點，以2萬2930.11點開出，在電金傳皆見買盤點火，指數開高走高，漲逾百點，來到2萬2979點。不過，在台積電、聯發科、世芯等AI股走跌拖累下，指數翻黑，終場指數跌156.47點，收2萬2715.47點。

2.英業達（2356）2月營收516.71億元，月增12.7%、年增41%，今年前2個月營收累計為975.12億元、年增20.71%，兩項數字皆創歷史同期新高，管理層看好首季營運表現可望優於預期，德州伺服器後段組裝廠房預計下半年開始運作，供應美系客戶所需的先進伺服器產品。

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3.台積電擴大對美投資引起全球矚目，賴清德總統偕台積電董事長魏哲家召開記者會，賴表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，都不難發現，台灣的產業是從西進接續著南向，進一步的北合，幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，重新建構新的產業佈局，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。

4.台積電董事長魏哲家表示，擴大對美投資是基於滿足客戶的需求，多投資1千億美元多蓋3個廠、2個高階封裝廠與1個研發中心，但在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。

5.外資賣不停，連8賣，週四（6日）賣超261.22億元，雖然持續大賣台股，不過，卻積極回補鋼鐵股，中鋼與大成鋼全買進榜，其中又以中鋼最搶手，今買超量放大到2.87張，不僅位居榜首，更獲外資連11買，累計買超逾19萬張，在外資瘋狂加碼下，股價一路走揚，今股價已來到24.25元，收漲0.62%，成交量放大到7.48萬張。

6.輝達（NVIDIA）宣佈全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日重返加州聖荷西。AI界的頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。GTC 將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加，一同深入瞭解形塑未來的各項技術。

7.歐洲央行週四將利率下調1碼，並在決議中更新了措辭，稱貨幣政策正變得「明顯寬鬆」。

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