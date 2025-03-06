名師解盤》容逸燊：晶片關稅懸而未決 指數區間震盪整理

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

美股昨天道瓊指數大漲485點，主要在美國汽車產業高層游說之下，川普對於加拿大和墨西哥的汽車關稅，暫時豁免一個月，昨天晚上道瓊帶動美股，大幅度往上走升，包含費半、科技類股漲幅也接近1%，今年以來，行情比較容易受消息面影響，一些去年明星科技類股光環也不再，所以川普關稅戰開始後，道瓊比費半科技股來得強勢，大家在操作上，可以根據電子的成交比重，去彈性調整部位，電子成交過熱的時候，可以適時保留一些現金。

台股從昨天低點開始反彈，今年已經接近到23000點，早盤呈現續漲量縮格局，所以追價力道稍嫌不足，台積電雖然赴美投資，晶片關稅仍懸而未決，指數暫時會在22600點至23000點區間震盪整理，突破之後才會有比較明確方向，近期很明顯在OTC指數表現比加權更強勢，8069元太漲幅一度7%以上，6488環球晶也從低點315元漲幅超過100元，表示今年指數空間不大，但個股操作上重於產業面選股，2049上銀早盤也一度挑戰320元以上，收盤是有些開高走低，機器人類股也稍微盤中拉回狀況，後續持續等待輝達GTC大會能不能有效帶動老AI相關走勢，包含鴻海、廣達已經在低檔震盪整理快1個月左右，最近稍微有些投信買盤進場，包含鴻海公布2月營收表現也亮眼，後續持續注意，資金會不會重回大型權值股，更重要是4月初晶片關稅以及對等關稅，將會如何影響全球，我個人相信，最後應該又是如同加拿大和墨西哥的狀況，種種拿起輕輕放下的結果。

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另外傳產族群，鋼鐵跟銅的報價，最近受川普關稅影響，可能對銅徵收關稅，所以今天在傳產類股表現可以看到2027大成鋼衝近期新高，最高來到50.9元，中鋼今天盤中續創新高，資金很明顯在電子跟傳產中流動，量能如果沒有超過4500億元，比較容易形成類股輪動迅速的狀況，大家操作上可以做適時的資金分配，如果傳產利多消息相對較多時，建議不要去短線追價，傳產爆發力通常不容易像中小型電子股，比較會有延續性，低基期傳產如塑化近期沒有表現，但已經開始有法人去做低檔進駐吃貨。

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