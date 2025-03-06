京元電董事長李金恭：AI客戶要求多備產能 估今年營運成長

京元電董事長李金恭表示，AI客戶要求多備產能，估今年營運成長（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）董事長李金恭今表示，今年第一季雖因季節性因素，營收會較去年第四季稍下滑，但客戶需求AI仍旺，希望公司備更多產能，預期第二季將成長向上，下半年會比上半年好，全年將比去年成長。

對於台積電赴美國加碼投資千億美元，包括增加二座先進封裝廠，京元電是否也會跟進到美國投資設廠？李金恭指出，要看客戶需求，並要考量成本，不排除任何可能性，包括美國或東南亞地點。

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京元電總經理張高薰也表示，第一季逢過年、工作天數短，有季節性因素影響，營收會較上季下滑，但第二季會比第一季好，下半年則充滿機會，高速運算相關晶片維持往上，除了車用以外，其他產品庫存健康。目前銅鑼四廠如期推動，但因客戶需求吃緊，另也在頭份租廠整理中，將作為擴增產能用。

對於川普揮關稅大刀，張高薰認為，這會是產業變數，但目前還無法判斷執行影響面，京元電會在四面向努力因應，包括財務紀律、掌握市場機遇、追求由運成長，強化工程技術。轉投資中國蘇州京隆案已於二月完成出售交割，即使少了這塊營收與獲利的認列，全年還是可維持成長，因AI佔比續往上。

京元電去年董事會通過出售蘇州京隆廠，原本預估出售後處分利益約為新台幣38.27億元，可挹注每股盈餘約3.13元，預計到今年第一季認列財報。

法人預估，京元電今年來自AI測試需求持續強勁，營收可望年增二到三成。

京元電去年營收268.56億元，年減18.68%；毛利率34.79%，年增1.05個百分點；稅後盈餘約77.79億元，年增33.2%；每股稅後盈餘6.36元。董事會已通過每股擬配發現金股利4元，配發率超過六成。

因應AI及高效能運算 （HPC） 晶片測試需求擴產，京元電今年資本支出金額為新台幣218.44億元，加計子公司共233億元，年增幅度高達68.5%，創歷史新高。

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