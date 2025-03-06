布局全球前根留台灣 卓榮泰：2035年台積電在台產能高於80％

台積電3日宣布對美國加碼投資1000億美元，行政院長卓榮泰今（6）日在院會強調， 2035年台積電在台灣產能比重仍會高於80％。（資料照，行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台積電3日宣布對美國加碼投資1000億美元，行政院長卓榮泰今（6）日在院會強調， 2035年台積電在台灣產能比重仍會高於80％，在其他國家仍處於初期建廠跟量能的階段；台積電布局全球的前提是「根留台灣」，其全球研發中心就是在台灣，是全世界科技晶片製造最重要的基地。

卓揆在行政院會表示，最近台灣非常驕傲的護國神山台積電，在世界矚目之下，做了全球布局的重要宣布，台灣的實力向國際延伸是一件好事，台灣的實力能夠以台灣為本，向世界發展，是國家根本之道。

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卓揆強調，過去一段時間，包括他本人、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清都與產業界進行頻繁的接觸，也充分了解產業根留台灣、向世界發展的重要性，政府期待台灣必須要保持關鍵技術的地位，台灣在世界產業鏈的地位，也必須全力維護。

卓揆說，政府充分了解民間產業對世界的佈局，也掌握到各方的訊息，並且給予適當的協助，藉此將台灣的力量來向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，這是台灣的利益，也是全世界共同的利益。

卓揆指出，大家關注台積電在台灣的各項計畫會有什麼影響及改變，其實，台積電也再次強調了，在台灣的投資計畫不會變，對於日本的投資計畫也會持續進行，而在台灣的部分，扣除尚未公布的計畫當中，台積電目前新增加與規劃中有9座先進製程廠房，包括新竹1座、高雄5座都是最先進的2奈米廠房，以及規劃中的台中1座、新竹2座的1.4奈米廠房，另外先進封裝也會有嘉義、台南3個廠。

卓揆強調，台積電布局全球的前提是「根留台灣」，不僅把台灣作為最先進廠房的所在地，更重要的，還有全球研發中心就是在台灣，台灣就是整個世界科技晶片製造最重要的基地。

卓揆表示，根據民間機構調查顯示，2035年台積電在台灣產能比重仍然會高於80％，在其他國家仍處於初期建廠跟量能的階段。台積電的全球布局策略，台積電就是「台灣的台積電」，而且是以台灣為核心向世界布局的台積電。政府除了會協助產能跟先進技術根留台灣之外，當它擴大布局全世界與國際合作的時候，政府一定會當台積電的後盾，讓所有國人引以為傲的公司以台灣為本、再向世界出發。

卓揆提及，在台灣有更多中小企業協力廠商也會有國際發展的方向，政府的「中小企業振興方案」當中，有一項重點是協助打開國際跟國內通路，請各部會積極協助。許多國內廠商和世界大廠會在台灣各地做更積極的規劃跟投資，請地方政府發揮高效率、發揮整體國家戰力，中央地方充分合作，公私部門全力協助，讓台灣在世界的關鍵地位與日俱增，「台灣越被世界看見，台灣就越安全」。

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