高雄半導體產業3/8聯合徵才 台積電等18家大廠釋出1200個職缺

台積電等18家半導體大廠，將於3月8日在楠梓區聖雲宮活動中心舉辦聯合徵才活動。（高雄市勞工局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工局與半導體產業鏈合作，將於3月8日上午9點半至下午2點在楠梓區聖雲宮活動中心舉辦聯合徵才活動，有台積電、艾司摩爾等18家國內外大廠釋出技術員、管理員、管理師、工程師等1200個職缺，各類工程師起薪約4萬元起跳。

勞工局指出，本次半導體產業將徵求技術員、管理員、管理師、助理工程師、設備工程師、製程工程師、廠務工程師等職缺，及各類製程設備操作、維修、工程、管理與支援清潔等逾1200個工作機會。

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參與廠商有台灣積體電路製造股份有限公司、台灣應用材料股份有限公司、台灣艾司摩爾科技股份有限公司、Lam美商科林研發、東京威力科創股份有限公司、KLA美商科磊股份有限公司台灣分公司、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司、ASM台灣先藝科技、台灣荏原精密股份有限公司、河筧工程有限公司、泰宣企業股份有限公司、和淞科技股份有限公司、兆聯實業/兆聯技術服務股份有限公司、沃亞科技股份有限公司、大安聯合股份有限公司、四維清潔有限公司、日盛發有限公司等18家廠商。

產業鏈涵蓋半導體與相關零組件製造、半導體製程與控制機械設備製造、供應、裝機、維修與改裝、半導體原材料供應、工廠公用設施、消防系統工程、管理檢測、環境監測偵測、系統整合、駐廠人力支援、清潔服務及景觀園藝等。其中，各類工程師起薪約為4萬至6萬元，部分廠商還額外提供保障年薪、三節獎金、績效獎金、旅遊補助、員工認股、交通車、供餐、宿舍、肩頸按摩舒壓服務等各種福利。

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