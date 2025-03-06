專家：父母若有「2個壞習慣」 小孩長大後不善於理財

專家認為，對於從小教導孩子養成健康的理財習慣而言，父母是最重要的因素。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資產管理公司「艾瑞爾投資」（ Ariel Investments）的聯席CEO賀伯森 （Mellody Hobson）認為，對於從小教導孩子養成健康的理財習慣而言，父母是最重要的因素，孩子長大後可能會「複製」父母的錯誤選擇，有2種不良理財習慣的父母，他們的孩子就會不善於理財，分別是「沒有能夠向孩子正確傳達金錢的價值」，以及「家庭財務管理不好」，這可能導致孩子成年後，長期因財務問題感到壓力。

《CNBC》報導，54歲的賀伯森出身單親低收入家庭，她表示，母親的理財習慣讓她從小就有經濟焦慮。她說：「我們家總是入不敷出。曾經被房東趕出去，電話被停話，有一次，我們甚至住在一棟廢棄大樓裡，」。賀伯森舉例，如果有錢的話，她媽媽會買復活節禮服，而不是繳電費。

請繼續往下閱讀...

賀伯森認為，孩子很可能會複製父母在金錢上的行為，她舉例，如果父母總是支付信用卡帳單上的最低應繳金額，孩子往往也會這樣做；如果父母經常過度消費，孩子也會如此。

對於賀伯森而言，在她童年時，母親揮霍無度的消費方式既讓她困惑，也讓她感到壓力與無助。她說：「坦白講，這帶給我很大的心理創傷。因為你還是小孩子，無能為力，無法去工作，什麼都做不了。」這段經歷促使她選擇進入金融領域，希望掌控自己的財務未來。

賀伯森認為，幫助孩子建立良好的理財習慣，應該從早開始，包括討論金錢的價值、強調儲蓄的重要性，並且以身作則說到做到。

賀伯森說，使用「講求實際的方式」來談論金錢很重要，要讓孩子理解金錢是一種工具，能幫助你過上想要的生活，而不是把錢視為崇拜的對象，或完全忽視的東西。

賀伯森同時建議家長，可以在孩子面前多使用實體現金，因為當金錢只是一串螢幕上的數字時，孩子可能難以真正理解其價值。賀伯森說：「對孩子來說，錢就像是從信用卡、手機或 ATM 裡吐出來的。因此，向他們說明金錢需要努力工作才能獲得，並不容易。」她建議：「多使用現金，讓他們親眼看到錢是有限的，而不是取之不盡、用之不竭的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法