不顧與IMF承諾！薩爾瓦多再買比特幣 持有逾6102枚

薩爾瓦多週三（5日）宣佈再買進比特幣，持有量增至逾6102枚。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕薩爾瓦多國家比特幣辦公室週三（5日）在社群媒體公佈消息，宣佈再買進比特幣，將薩爾瓦多的比特幣戰略儲備總量推至超過6102枚。

《路透》報導，在宣佈購買比特幣的幾天前，國際貨幣基金（IMF）剛批准了與薩爾瓦多一項為期40個月、價值14億美元（約新台幣460.6億元）的計劃，這代表著加密貨幣在這個中美洲國家的地位將下降。

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比特幣不能用於繳稅，大眾接受比特幣為自願行為，這個情況與薩爾瓦多政府2021年賦予比特幣法定貨幣地位時的預期並不一樣。

此外更重要的是，根據IMF說法，薩爾瓦多政府已向IMF承諾，不會在「整個公部門層級」累積更多的比特幣。IMF發言人表示，IMF與薩爾瓦多當局進行了協商，他們保證，近期戰略儲備當中的比特幣持有量增加，符合當初商定的計劃條件。

針對國家辦公室購買比特幣，要如何不增加政府對加密貨幣的曝險，IMF則沒有進一步回應。薩爾瓦多總統府也沒有回應置評。

自從IMF上週宣佈批准12月達成的協議以來，薩爾瓦多已購買了12枚比特幣。根據薩爾瓦多政府稱，該國目前持有價值近5.5億美元（約新台幣180.95億元）的比特幣。

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