東陽2月合併營收25.09億元 年增56％

東陽（1319） 自結2月合併營收25.09億元，較去年同期成長56%，累計前2月合併營收47.39億元，年增22%，雙創史上新高。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕東陽（1319） 自結2月合併營收25.09億元，較去年同期成長56%，累計前2月合併營收47.39億元，年增22%，雙創史上新高。

東陽表示，旺季效應不斷延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大增。

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其中，東陽AM（售後維修市場）事業2月自結合併營收20.53億元，較去年同期成長64%，前2月自結累計合併營收37.1億元，較去年同期累計成長25%，同創下史上最高紀錄。

東陽除加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求。

東陽OEM（委託代工）事業2月自結合併營收4.56億，較去年同期成長29%，前2月累計合併營收10.29億，較去年同期累計成長10%。

OEM事業掌握新能源車市場熱度，訂單逐步回暖，為業績加分。

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