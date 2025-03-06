建商放手一搏 329檔期北台新推案預估3339.3億元 、創新高

竹科新貴匯聚的新竹縣市，329檔期預估推案金額僅112.5億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕既便房市買氣仍未見起色，但無奈大案早已上膛，建商只能放手一搏，根據新案市調機構彙整，329檔期北台灣預估新推案總金額高達3339.3億元，創有統計以來該檔期歷史最大推案量。

根據住展雜誌統計，對比去年同期，今年329檔期新推建案金額再高出251.9億元、年增幅約8.2%。

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住展雜誌發言人陳炳辰分析，去年下半年的銀行房貸滿水位危機與央行打炒房政策，打散買氣迄今元氣未癒，部分建商在不明朗態勢下，在今年329檔期依然放手一搏，原因還是不少大案接待中心、媒體宣傳、銷售人員等費用成本已規劃支付，難再拖延，再加上台北市南港區的千億元大案助攻，一舉推升今年329檔期推案氣勢。

其中以新北市預估推案金額最多，有1466.5億元、占整體比重逾4成，推案熱區散布板橋、新店、三重、林口以及新莊等行政區，其中三重區的二重疏洪道重劃區更有三個百億級大案。

北市建商對後市看法保守

至於，台北市預估推案金額約1102.5億元，為北台灣推案量第二多的縣市，不過，光是南港調車場一案總銷便高達1千億元、占比破9成，反觀其它行政區不是沒有新推案就是單一建案總銷不到50億元，顯示台北市建商對後市相對保守。

推案量第三名的桃園上班、預估推案金額約653.8億元，但並未有百億級大案釋出，推案熱區集中在青埔、中路、上南崁、龜山等區域。

而竹科新貴匯聚的新竹縣市，329檔期預估推案金額僅112.5億元，推案熱區在新竹縣新豐鄉，其它新案則散落在竹北、竹東、湖口、芎林等區域，不過，推案量均不大。

反觀宜蘭、基隆等縣市，329檔期前者新推薦案僅4億元、後者更是掛蛋，主要仍以去化舊案為主。

陳炳辰指出，目前已知新北市三重區，與桃園市A7、青埔一帶，或是新竹市東區的指標案開案時間再往後延，甚至可能延後至明年才公開。

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