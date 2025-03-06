德庫卡慘變中企 李忠憲：台半導體在馬政府時期差點被中國染指

成功大學教授李忠憲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2月底與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，「疑美論」在台灣甚囂塵上，還將台灣情況與烏克蘭類比。對此成功大學教授李忠憲以庫卡的沉淪與台灣半導體的驚險守成為例，直言，德國的庫卡則在短短數年間從工業強國的驕傲變成了中國企業的資產，台灣人若不記取這段歷史，在未來，可能也會走上相同的命運。

李忠憲在臉書PO文表示，十年前，台灣的半導體產業和德國的庫卡機器人公司都站在歷史的十字路口。十年後，一個仍然掌握自己的命運，另一個則完全落入中國控制。這兩個故事，不應被遺忘，更不該被改寫，十年前中國的國力到達顛峰，還沒有中美貿易大戰，不只台灣，中國人到處買東買西，台灣的半導體產業根本岌岌可危，中國當時宣稱的中國製造2025，晶片是焦點核心，加上馬英九是中國的自己人，能夠守住的確很不容易，奇遊團的成員也都感受到這種起伏和戲劇化的結局。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，在反中資入股IC設計的時候，他寫了很多德國庫卡機器人的故事，現在這個公司已經完全是中國的了，裡面的技術已經被中國共產黨和解放軍掌握，機器人的knowhow也會用在軍事上，2015年中國美的集團副總裁AndyGu接受德國商報訪問有關購買德國機器人庫卡公司表示，無法理解德國的反應，「不要泛政治化」、「我們想要幫助庫卡」、「單純的商業行為」、「中國不是單一集權國家」。

李忠憲續指，2022年美的集團收購所有股權，將庫卡私有化並從法蘭克福交易所下市，庫卡不再是一家上市公司，完全由美的控制。庫卡過去的CEOPeterMohnen（德國籍）已於2023年底離職。目前庫卡的CEO是AndyGu（顧炎民），他是美的集團的高階主管，持有中國國籍。高層管理團隊仍包括部分德國籍人士，但關鍵決策權屬於美的派駐的中國管理階層。

李忠憲說，十年前，中國正處於國力巔峰，美中貿易戰尚未爆發，台灣的半導體產業面臨極大風險。當時中國透過「中國製造2025」計劃，大舉收購全球高科技產業，尤其是半導體和機器人技術等等。馬英九政府時期，台灣IC設計產業遭受中國資本大舉入侵，最終在奇遊團帶動的反對聲浪下成功抵擋，這段歷史如今已逐漸被淡忘，甚至有人試圖改寫。

李忠憲補充，與此同時，德國的庫卡機器人公司則成為另一個故事，一個技術與資源完全落入中國之手的案例。2016年，美的集團收購庫卡，並一再承諾不會影響其獨立運營，然而到了2022年，庫卡完全私有化並被美的控制，CEO改由中國籍高階主管AndyGu掌握。曾經是德國工業4.0旗艦企業的庫卡，如今已變成中國企業的附庸，甚至其技術可能被運用於軍事用途。

李忠憲，這場劇變充分展現了兩種結果的對照：台灣的半導體產業雖然驚險，但仍然守住了關鍵技術，而德國的庫卡則在短短數年間從工業強國的驕傲變成了中國企業的資產。這也是為何歷史不能遺忘，更不能被重新改寫，許美華應該快點出反紫光戰記一書，記錄這一段歷史真相，否則未來的年輕人可能會相信「庫卡從來都不是德國的」，或者「中國從未試圖染指台灣的半導體」。德國人曾經相信庫卡能夠保持獨立，如今事實證明，他們錯了。台灣人若不記取這段歷史，在未來，可能也會走上相同的命運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法