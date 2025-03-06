不只賣車! 小米推出不鏽鋼直飲杯 掀搶購熱潮

小米推不鏽鋼直飲杯，掀搶購熱潮。（圖擷取自雷軍微博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米商場近日推出一款不鏽鋼直飲杯，2個一組賣29.9元人民幣（約135元台幣），產品上線不久就被搶購一空，甚至一度登上熱搜榜。對於小米不鏽鋼直飲杯熱賣，小米創辦人雷軍表驚訝，並稱目前正在讓生產線補貨。

綜合媒體報導，根據介紹，小米新推出的這款不鏽鋼直飲杯，水杯容量為350ml，採用304食用級不鏽鋼材質，可緊密疊放，保留不銹鋼的耐用性及一次性使用的便捷性。

請繼續往下閱讀...

對於為何會推出不鏽鋼直飲杯，雷軍近日在直播中解釋，稱以前辦公室裡有很多一次性紙杯，既不環保又浪費，後來公司決定用Ultra車款的「閃電黃」製作了一個不銹鋼茶杯，未料產品爆賣，銷量達到了預期的3倍，並稱目前正在讓生產線補貨。

報導指出，目前，小米不鏽鋼直飲杯在二手市場上被不少商家加價售賣，最高炒至198元人民幣（2個，約新台幣897元）。

雷軍5日也在微博發文，公開為不鏽鋼直飲杯徵名。有網友建議取名為「雷絲杯」、「米Fun杯」、「就叫米杯！」、「Ultra直飲杯」等，還有網友表示，「名字不重要，咱先補貨唄」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法