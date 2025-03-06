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川普喊話廢止晶片補助 法人仍樂觀看台積電

2025/03/06 10:13

川普喊話廢止晶片補助，法人仍樂觀看台積電（資料照）川普喊話廢止晶片補助，法人仍樂觀看台積電（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普延後對部分汽車徵收關稅，激勵美股大漲，台積電ADR收盤漲2.38%，但因川普在國會演講釋出將中止規模達520億美元的「晶片法案」，台積電（2330）後續在美國的投資建廠補助恐有變數，致使今股價小漲到持平，並一度翻黑。不過，法人認為，即使沒有補助，台積電自有資金擴產反而更靈活，加上先進製程無可取代，有助順利轉嫁成本，降低成本壓力並維持適當的獲利。

2022年間，美國國會通過晶片法案，藉以吸引晶片製造商將生產製造從亞洲拓展到美國，美國商務部於去年底敲定補助台積電66億美元，另有50億美元的低利政府貸款等。根據補助協議，66億美元補貼款將分階段支付，撥付時程取決於台積電建廠與專案進度。

國內法人認為，川普呼籲美國國會廢止晶片法案，若一旦廢除的話，台積電短期可能面臨資金與毛利率的壓力增加，但卻可避免依賴政府資金的不確定性、還有附帶限制條件，台積電用自有資金擴張反而更靈活。台積電在全球競爭力優於同業，先進製程已無可取代，即使沒有補助，可望較容易順利轉嫁成本，降低成本壓力並維持適當的獲利。

法人並認為，近期市場對AI投資有疑慮，但AI已是必然發展趨勢，預估台積電幾乎通吃AI晶片訂單，業績仍會向上。今年全年營收以美元計價將年增25%左右，預估每股稅後盈餘將超過57元，獲利成長幅度也年增25%。

美股道瓊指數上漲485.6點， 那斯達克指數上漲267.57點，S&P 500指數上漲64.48點，費城半導體指數上漲96.29點。台積電ADR收184.28美元，漲幅2.38%。台積電股價經過連跌3天後，昨收1020元、上漲20元，外資賣超縮減為3679張，連7賣，累計賣超達逾10.7萬張。

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