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吳志中：台積電加碼投資美國 布局全球有助維持世界領先

2025/03/06 10:15

外交部政務次長吳志中接受《彭博》駐荷蘭分社專訪，強調台灣持續提升國防及美台安全關係，展現台灣捍衛主權之決心。（外交部提供）外交部政務次長吳志中接受《彭博》駐荷蘭分社專訪，強調台灣持續提升國防及美台安全關係，展現台灣捍衛主權之決心。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長吳志中4日接受《彭博》（Bloomberg）專訪時表示，世界各國都依賴台灣生產的晶片，維護區域和平穩定攸關各國利益。近期台積電宣布加碼投資美國，代表台積電布局全球，不僅不會削弱台灣的戰略重要性，更有助台灣晶片產業全球布局，維持世界領先地位。

吳志中近日接受《彭博》駐荷蘭分社社長Cagan Koc專訪，以「烏克蘭事件後，台灣盼與美國深化安全關係」（Taiwan　is Praying for Stronger US Ties After Ukraine Fallout）為題刊出專訪內容，強調台灣除致力提升自身國防，並籲請理念相近國家持續關注台海和平穩定，另盼與美國深化安全合作關係，廣受國際關注。

吳志中受訪表示，面對中國威脅，台灣致力強化自身國防，將持續對美軍購，深化雙邊關係，賴總統並宣布要將台灣國防支出提升至GDP 3%，向世界宣示台灣捍衛主權的決心。

談及與美國的安全合作，吳志中表示，台灣與美國可以非官方形式建立更密切的安全關係，此舉不僅是強化雙邊合作，更向中國釋出明確戰略訊號，警示其不得輕易犯台。

有關半導體產業和國際戰略議題，吳志中強調台灣「矽盾」（Silicon Shield）優勢，說明台灣的半導體產業對全球供應鏈至關重要；吳志中指出，半導體生態產業鏈環環相扣，台灣戰略地位重要，將與相關各國合作，並順應國際情勢做出最合宜的政策調整；他強調，世界各國都依賴台灣生產的晶片，維護區域和平穩定攸關各國利益。近期台積電宣布加碼投資美國，代表台積電布局全球，不僅不會削弱台灣的戰略重要性，更有助台灣晶片產業全球布局，維持世界領先地位。

針對中國侵台野心，吳志中強調，作為國際戰略要衝，台灣將持續強化與美國的夥伴關係，同時爭取國際社會對區域現狀的支持，維護台海和平與穩定；吳志中提出「Not Today Policy」的嚇阻策略，台灣已部署大量飛彈防禦系統，正自製潛艦，並持續向美國購買防禦性武器，也同時避免給中國任何侵略的藉口，目的是讓中國認清攻打台灣不是明智之舉。

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