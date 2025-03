吳志中：台積電加碼投資美國 布局全球有助維持世界領先

外交部政務次長吳志中接受《彭博》駐荷蘭分社專訪,強調台灣持續提升國防及美台安全關係,展現台灣捍衛主權之決心。(外交部提供)

〔記者方瑋立/台北報導〕外交部政務次長吳志中4日接受《彭博》(Bloomberg)專訪時表示,世界各國都依賴台灣生產的晶片,維護區域和平穩定攸關各國利益。近期台積電宣布加碼投資美國,代表台積電布局全球,不僅不會削弱台灣的戰略重要性,更有助台灣晶片產業全球布局,維持世界領先地位。

吳志中近日接受《彭博》駐荷蘭分社社長Cagan Koc專訪,以「烏克蘭事件後,台灣盼與美國深化安全關係」(Taiwan is Praying for Stronger US Ties After Ukraine Fallout)為題刊出專訪內容,強調台灣除致力提升自身國防,並籲請理念相近國家持續關注台海和平穩定,另盼與美國深化安全合作關係,廣受國際關注。

吳志中受訪表示,面對中國威脅,台灣致力強化自身國防,將持續對美軍購,深化雙邊關係,賴總統並宣布要將台灣國防支出提升至GDP 3%,向世界宣示台灣捍衛主權的決心。

談及與美國的安全合作,吳志中表示,台灣與美國可以非官方形式建立更密切的安全關係,此舉不僅是強化雙邊合作,更向中國釋出明確戰略訊號,警示其不得輕易犯台。

有關半導體產業和國際戰略議題,吳志中強調台灣「矽盾」(Silicon Shield)優勢,說明台灣的半導體產業對全球供應鏈至關重要;吳志中指出,半導體生態產業鏈環環相扣,台灣戰略地位重要,將與相關各國合作,並順應國際情勢做出最合宜的政策調整;他強調,世界各國都依賴台灣生產的晶片,維護區域和平穩定攸關各國利益。近期台積電宣布加碼投資美國,代表台積電布局全球,不僅不會削弱台灣的戰略重要性,更有助台灣晶片產業全球布局,維持世界領先地位。

針對中國侵台野心,吳志中強調,作為國際戰略要衝,台灣將持續強化與美國的夥伴關係,同時爭取國際社會對區域現狀的支持,維護台海和平與穩定;吳志中提出「Not Today Policy」的嚇阻策略,台灣已部署大量飛彈防禦系統,正自製潛艦,並持續向美國購買防禦性武器,也同時避免給中國任何侵略的藉口,目的是讓中國認清攻打台灣不是明智之舉。

