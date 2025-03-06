國際油價暴跌連4黑！觸及3年多新低

國際油價週三（5日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國原油庫存增加幅度超出預期，加上投資人憂心OPEC+擬在4月增產，還有美國總統川普對加拿大、中國和墨西哥徵收關稅。國際油價週三（5日）下跌，連續4個交易日收低，盤中更觸及3年多來新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌1.95美元，或2.86%，收每桶66.31美元，盤中觸及65.22美元，創2023年5月以來新低。

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布蘭特原油5月交割價下跌1.74美元，或2.45%，收每桶69.30美元，盤中觸及68.33美元，創2021年12月以來新低。

美國能源資訊署 （EIA） 稱，截至 2 月 28 日當週，美國原油庫存增加360萬桶，至 4.338 億桶，遠超路透調查中分析師預期的增加 34.1 萬桶。汽油和蒸餾油庫存則因出口增加而下降，這進一步拉低了油價。

Panmure Liberum 分析師凱爾蒂（Ashley Kelty）表示，美國對中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，引發了這些國家的迅速報復，加劇了人們對經濟增長放緩，以及其對能源需求造成影響的擔憂。

OPEC+週一決定，自2022年以來首次增加產量，這對原油價格造成壓力，將從4月起每日增產13.8萬桶。

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