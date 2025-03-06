晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價暴跌連4黑！觸及3年多新低

2025/03/06 09:08

國際油價週三（5日）下跌。（路透）國際油價週三（5日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國原油庫存增加幅度超出預期，加上投資人憂心OPEC+擬在4月增產，還有美國總統川普對加拿大、中國和墨西哥徵收關稅。國際油價週三（5日）下跌，連續4個交易日收低，盤中更觸及3年多來新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌1.95美元，或2.86%，收每桶66.31美元，盤中觸及65.22美元，創2023年5月以來新低。

布蘭特原油5月交割價下跌1.74美元，或2.45%，收每桶69.30美元，盤中觸及68.33美元，創2021年12月以來新低。

美國能源資訊署 （EIA） 稱，截至 2 月 28 日當週，美國原油庫存增加360萬桶，至 4.338 億桶，遠超路透調查中分析師預期的增加 34.1 萬桶。汽油和蒸餾油庫存則因出口增加而下降，這進一步拉低了油價。

Panmure Liberum 分析師凱爾蒂（Ashley Kelty）表示，美國對中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，引發了這些國家的迅速報復，加劇了人們對經濟增長放緩，以及其對能源需求造成影響的擔憂。

OPEC+週一決定，自2022年以來首次增加產量，這對原油價格造成壓力，將從4月起每日增產13.8萬桶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財