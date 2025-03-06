柏南克：通膨捲土重來 未來各國央行恐更難行事

Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）。（彭博資料照）。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，近期全球通膨加速，可能使各國央行未來要控制物價變得更加艱難。

《彭博》報導，柏南克週四（6日）在威靈頓舉行的一個會議上回答問題時表示，毫無疑問，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後的通膨飆升將影響人們的行為。柏南克認為，從某種程度上來說，通膨飆升使得央行未來要控制通膨變得更加困難，因為企業可能發現漲價變得更加容易，消費者的抵制情緒可能減弱，人們對通膨變得更加敏感，他們可能會調整預期。

請繼續往下閱讀...

另外，柏南克也預期，央行總裁可能會變得更加謹慎，避免物價再次上升。柏南克引用的研究結果表明，1970年代美國經濟受到石油價格衝擊時，更為成熟的聯準會政策制定者整體而言比「年輕人」更為鷹派。

柏南克舉例提到，曾經在大蕭條時期生活過的奶奶絕對不會花錢買奢侈品，他們更注重儲蓄，而德國人依然記得1923年的惡性通膨，由此可見，人們的行為肯定會受到他們過去的經歷所影響。但柏南克也補充，目前還不清楚這將造成多大程度的問題。

柏南克表示，這也許不是什麼重大事件，整體情況還不清楚，儘管如此，實際發生的事還是讓很多人震驚，他們不明白這種情況怎麼會發生，而這可能與政策有關。

在2006年至2014年期間擔任Fed主席的柏南克指出，從最近一輪通膨中得到的關鍵教訓是，央行在溝通上應該更加重視結果與機率最高的預測兩者之間可能存在很大的差異，如果現實與預期不同，貨幣政策將做出適當調整與反應。

柏南克再舉例提到，2021年聯準會將大眾的注意力集中在「通膨可能只是暫時性」的預測上，但是當通膨被證明不是暫時性，就損害了Fed的信譽。更嚴重的是，一旦基本預測被證明是錯誤的，大眾並沒有被提前告知聯準會將採取哪種反應。

事後來看，Fed更好的溝通策略可能是說，基本預期通膨是暫時性的，但也強調仍有機會出現其他結果，並概述如果發生這種情況，政策制定者預計將如何應對。柏南克表示，同樣的策略也可以用於提前說明結束量化寬鬆政策的條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法