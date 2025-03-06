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南韓首富易主？金融大亨身家直逼三星李在鎔

2025/03/06 10:21

金融集團梅瑞茲（Meritz Financial）會長的趙正鎬（Cho Jung-ho）。（梅瑞茲金融）金融集團梅瑞茲（Meritz Financial）會長的趙正鎬（Cho Jung-ho）。（梅瑞茲金融）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博億萬富豪指數顯示，受惠於去年股價飆漲76％，金融集團梅瑞茲（Meritz Financial）會長的趙正鎬（Cho Jung-ho）目前以85億美元（約新台幣2792.67億元）的淨資產，位居南韓第2大富豪，隨著這名金融大亨身價不斷飆漲，預計將超越三星（Samsung）會長李在鎔（Jay Y. Lee），登上南韓首富寶座。

《彭博》報導，南韓企業龍頭三星近年深陷泥沼，去年股價暴跌32％，與此同時，李家也面臨高達數十億的遺產稅。現年56歲的李在鎔目前身家大約落在86億美元（約新台幣2825.53億元），與2021年1月巔峰時期的316億美元（約新台幣1.03兆元）相差甚遠。

今年以來，梅瑞茲金融股價又漲了17.8％，遠遠超過三星的1.5％漲幅。截至週三（5日）收盤，南韓2大富豪之間的差距縮小至約1億美元（約新台幣32.85億元），為史上最小差距。66歲的趙正鎬在數十年的努力下，將自己的公司發展成金融巨頭，管理約800億美元（約新台幣2.62兆元）的資產，該公司同時也有保險、證券和另類投資管理部門。

在南韓這個財閥治國的地方，趙正鎬躋身富豪榜前段班十分受到矚目，但其實趙正鎬也來自經商家庭，趙正鎬的父親趙重勛在1945年成立韓進集團（Hanjin Group），後來發展成南韓最大的運輸集團，旗下有包括大韓航空（Korean Air Lines）、韓進重工（Hanjin Heavy Industries & Construction）等公司。

趙正鎬在2015年曾向《富比士》透露，趙重勛在2002年離世，家族企業分別傳給3個哥哥，而趙正鎬作為家中最小的兒子只能繼承「剩下」的業務。趙正鎬加強保險業務，拓展了控股公司模式，使得梅瑞茲媲美股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）。

自2011年首次公開發行（IPO）以來，梅瑞茲市值已經飆升100多倍，達到160億美元（約新台幣5256.8億元）。南韓財富排行出現變動，凸顯了公司釋放股權位股東提供價值的重要性。由於創始家族為了維持掌控權，採用複雜的交叉持股網路，南韓家族企業的股價一直低於全球同行。

趙正鎬押注於結構簡單的輕資產金融服務領域，獲得了豐厚的回報，投資人對於他提高透明度以及股東權利做出的努力給予高度評價。根據最新的獲利報告，2024年梅瑞茲股東總報酬率達78.3％，在韓企當中名列前茅。

另一方面，三星則面臨許多阻力，拖後腿的公司業績給股價造成壓力。會長李在鎔過去10年一直在與法律挑戰做鬥爭，高層權力真空在一定程度上削弱了三星與國內對手SK海力士（SK Hynix）有效競爭的能力。

2021年6月，科技巨頭Kakao創辦人金範洙（Brian Kim）超越李在鎔成為南韓首富，李在鎔在隔年重新奪回寶座。隨著非財閥人士開始進入南韓富豪榜，顯示出新資本開始重塑南韓財富格局，不再只是有5大家族和以些主要科技巨頭所主導。

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