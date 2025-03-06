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美元霸權終結？美前財長警告：正迎半世紀來最大危機

2025/03/06 11:21

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（彭博）美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）週三（5日）接受採訪時表示，美國總統川普反覆無常的政策和言論，構成了半個世紀以來對美元全球主導地位的最大威脅。

薩默斯接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時說：「我們對世界其他國家採取的廣泛行動，使美元作為世界經濟中心貨幣的地位，遭受過去50年來的最大威脅。」

川普最近上調了對墨西哥、加拿大和中國的關稅，並計畫在未來幾週和幾個月內進一步採取一系列措施。川普政府表示，這些措施將重新平衡貿易流動，提振國內製造業，增加聯邦收入，並打擊非法毒品的湧入。

薩默斯指出，本週稍早美國股市的大跌，說明了投資人對美國政策走向的擔憂。他也批評了由政府效率部（DOGE）領導的縮減政府支出行動，稱包含削減國稅局僱員在內的措施，最終將損害增加政府財政收入的努力。

不過薩默斯也提到，光憑幾天或幾週內發生的事情，就說美國作為世界第一大經濟體的例外地位已經終結，還為時過早。薩默斯承認，川普和他的競選團隊，去年確實在競選期間點出了某些有助於經濟增長的關鍵問題，例如減少不必要的監管、解決美國在貿易談判中長期處於劣勢的問題等。但薩默斯認為，目前的做法，讓他深感不安，甚至覺得相當可怕。

薩默斯表示，如果他還在財政部，他會對川普涉及其他國家發表的言論帶來的後果感到恐懼。同時，他會對人們紛紛撤出美元，而中國和歐洲成為吸引資本的磁鐵感到擔憂。不過，薩默斯並沒有具體說明他所指的言論。

薩默斯說，考慮到美國聯邦政府的借貸需求，在川普持續批評那些傳統上是美國國債主要買家的國家的狀況下，他對美元的地位感到非常擔憂。

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