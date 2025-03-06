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面試後應該做的第一件事是什麼？前Google高層告訴你

2025/03/06 10:27

前Google高管伍德（Jenny Wood），建議求職者在面試後寫感謝信，且在1小時內就得寄出。示意圖。（彭博）前Google高管伍德（Jenny Wood），建議求職者在面試後寫感謝信，且在1小時內就得寄出。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當談到如何在面試過程中脫穎而出時，前Google高管伍德（Jenny Wood），建議求職者採取一些策略，幫助他們在面試結束後，給面試官留下深刻印象。

《CNBC》報導，伍德建議，當面試結束後，求職者首先應該寫一封感謝信。但別只是簡單地寫幾句「很高興見到您」之類的客套話。她說：「只是複製貼上制式化的感謝信非常簡單，但如果你覺得自己可以對對方提出的某個問題補充一些內容，那麼這正是感謝信中值得加入的部分。」

舉例來說，可以進一步闡述如何推動公司發展，或針對公司目前面臨的挑戰提供具體解決方案，不論是針對哪個職位要求的內容，只要用3到4句話來說明就可以了。伍德指出，此舉能展現出你不僅願意付出額外努力，還能讓對方感受到你對公司、工作內容和目標的非常關注。

許多職場專家建議在面試後24小時內寄出感謝信，不過伍德建議應該要更快，在1小時內就寄出。

伍德解釋，在職場上，有些人做事迅速，而有些人則較為緩慢。當你能夠迅速發送郵件，這就向對方傳遞了一個訊息：你是一個行動迅速、高效執行的人。

伍德說：「在 24 小時內寄出感謝信是基本要求，而在1小時內寄出則能讓你更具競爭力。」

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