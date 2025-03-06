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台積電加碼投資美國 謝金河讚他台灣第一人、批有政治人物一直潑髒水

2025/03/06 09:25

台積電將在美加碼投資1000億美元，財信傳媒董事長謝金河發文指出，台積電一直在往前走，卻有一批政治人物一直在它身上潑髒水。（彭博）台積電將在美加碼投資1000億美元，財信傳媒董事長謝金河發文指出，台積電一直在往前走，卻有一批政治人物一直在它身上潑髒水。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電宣布在美國額外投資1000億美元，引發各界關注，針對部分人士憂心台積電技術外流，財信傳媒董事長謝金河發文列出4大重點，並直言台積電一直在往前走，卻有一批政治人物一直在它身上潑髒水。

謝金河在臉書發文指出，這個世界從來沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」這回事！他表示90年代，台商絡繹不絕到中國去投資，當時台商最常掛在嘴上的一句話就是政治歸政治，經濟歸經濟，只要有錢賺，不要碰政治就好！但是最後還是會發現，政治一定會找上你！

謝金河指出，這次台積電也是這樣，過去台積電只要專注研發，保持製程，技術領先，拉大和對手差距就好，現在不能這樣了，台積電加大美國投資力度，這就是政治。

謝金河表示，台積電宣布千億美元投資計劃，所有站在中國這一邊的政治人物，也不管懂不懂半導體產業，紛紛站出來表態，大家口徑一致，要求守護台灣，不要把台積電賣給美國！

謝金河質疑，台灣的政治人物積極配合中國統戰部疑美恨川，把賴清德澤倫斯基化，也逼得AIT處長谷立言出面澄清。謝金河也指出，「今天台積電adr上漲，很多負面聲音減弱，但回過頭來看，台積電這個重大投資值不值得？」

謝金河指出，首先是台積電董事長魏哲家進入白宮和川普開記者會，這是台灣第一人，台灣歴任總統也沒有人有這個待遇。其次是台積電經過很多轉折，最後敲定的投資案讓川普滿意，也確定台積電在半導體產業的地位，並且換來川普更堅定支持台灣的態度。謝金河也提到「台積電的1000億美元投資，背後也代表台積電的股東，而台積電的外資股東持股73.05%，這有何不可？」

其三是大家擔心台積電技術外流，謝金河認為，這個情況在美國和中國狀況大不相同，以先進製程來說，美國將來有6個廠，2個先進封裝，而台灣台南18廠有8期做5/3奈米，寶山廠有4個2/1.4奈米廠，高雄22廠有5個2/1.4奈米廠，未來台中興農球場還規劃4個2奈米以下的廠，這都是台灣先進製程量產穩定後才會交給美國生產，不必害怕技術外流。

其四是川普的國會演說大大讚揚台積電，說台積電是一家偉大的公司，而且還說沒有給錢，台積電就來投資，他要突顯比拜登厲害，單是這點，台灣就站在世界的前面。

謝金河在文末也指出，這些年來，台積電一直往前走，但一直在台積電身上潑髒水的都是同一批政治人物！他也提到「這一期經濟學人雜誌把川普裝扮得像黑道大哥，這也像是現實的世界！」

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