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廣越2月營收年月雙增 約旦廠「免稅優惠」啟動擴產

2025/03/05 19:39

廣越排定今年6月17日在台北市內湖區瑞光路607號公司總部召開年度股東常會。（廣越提供）廣越排定今年6月17日在台北市內湖區瑞光路607號公司總部召開年度股東常會。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工大廠廣越（4438）2月營收8.27億元、年增12.67%，今年前2月營收累計為18.42億元、年增15.13%，董事長吳朝筆今日於董事會後表示，集團整體訂單能見度已至第3季，客戶需求熱度不減，預估後續出貨動能可望持續攀升，在約旦廠擴產之下，營運後市可期。 

廣越董事會今日通過去年財報與股利分派案，2024年每股盈餘（EPS）3.89元，現金股利3.20元，配息率82.26%，以今日收盤價109.5元計算，殖利率2.92%，排定今年6月17日在台北市內湖區瑞光路607號公司總部R樓會議室召開年度股東常會。

吳朝筆表示，客戶歷時2年的庫存調整已到尾聲，市場需求自去年下半年開始強勁回溫，使第4季淡季不淡，營運優於預期，展望2025年，全球戶外運動市場持續增長，加上過去2年成衣產業供應鏈歷經重整，「汰弱留強，大者恆大」，廣越主要客戶 Adidas、VF、Montbell、Lululemon 訂單成長皆超出預期，全年生產排程已滿，並持續接獲客戶追加訂單。

吳朝筆認為，從在手訂單可見市場對於高品質戶外服飾的需求依舊強勁，此外，美國關稅政策調整加速供應鏈重組，旗下約旦廠受惠於免稅優惠，產能幾近滿載，全年稼動率預期維持高檔，帶動廣越業績持續攀升。為滿足市場需求，約旦廠計劃新增15條產線，預計至2025 年底產能提升至60條生產線，越南廠產線也將新增34條產線。

隨著產能利用率提升、近年自動化轉型成效顯現、主要品牌訂單增長，吳朝筆於2025年的營收與獲利展望相當樂觀，並強調公司將持續深化供應鏈管理與技術升級，確保在全球市場保持領先地位，並為股東創造穩健且長期的回報。

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