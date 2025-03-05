和碩深耕先進5G網路事業 揮軍MWC舞台搶單

和碩本月揮軍西班牙世界行動通訊大會（MWC），向國際市場釋出旗下先進網通全產品線。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）看好全球網通基礎建設需求成長，加上AI運算帶動的低延遲傳輸規格，近年持續深耕5G事業，公司本月揮軍西班牙世界行動通訊大會（MWC），向國際市場釋出旗下先進網通全產品線，可望助攻全年整體營收的成長增幅進一步擴大。

和碩通訊產品事業部總經理馮震宇表示，此次攜手美系供應夥伴如晶片廠高通（Qualcomm）、行動網路技術供應商Radisys、網路測試、測量技術公司VIAVI，以及瑞典工業通訊商HMS，為企業專網需求提供先進5G 網路技術與設備，包括全方位的5G O-RAN產品。

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和碩5G 副總暨產品長David Hoelscher指出，集團專注於企業網路需求，也能符合工業應用對於傳輸低延遲的期望，旗下產品分別與合作夥伴的技術融合，以增進客戶使用體驗，如L2堆疊交換器、測試設備解決方案、無線電系統單晶片等，皆為和碩攜手生態系夥伴共同打造的先進產品。

和碩5G事業現已提供端到端解決方案，涵蓋 5G無線電設備、伺服器、網路設備、邊緣運算與專網管理解決方案，致力於推動企業與工業領域的5G應用發展，管理層將於本月13日參加花旗舉辦的法人說明會，屆時將向外界進一步分享全年營運展望。

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