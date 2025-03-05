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台積電擴大赴美投資衝擊新台幣？ 央行舉三理由認影響不大

2025/03/05 19:03

台積電擴大赴美投資衝擊新台幣？ 央行舉三理由認影響不大（記者陳梅英攝）台積電擴大赴美投資衝擊新台幣？ 央行舉三理由認影響不大（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電宣布對美國擴大投資上千億美元，外界關注龐大資金匯出是否衝擊新台幣匯市。中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，台積電上千億美元投資可能透過當地發行美債籌資、也不會集中在一兩年內就出去，加上台積電每年上百億美元營收成長，評估對台灣匯市影響不大。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家4日於白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，此為美國迄今最大單一外國直接投資，也是台積電史上最大投資計畫，是否可能因大額匯出導致台灣匯市劇烈變化？

蔡烱民舉出三大理由認為影響不大，首先，台積電對美國投資是分好幾年進行，不是1、2年內就完成。

且依照台積電公開說明，台積電目前一年營收規模約9000億美元，每年營收成長約15-20%，每年增加上百億美元營收，都有結售新台幣需求，若將成長的營收用在美國投資剛好與結售需求打平，對新台幣匯市不太會有影響。

第二、台積電在台灣投資時，也需要進口許多國外設備，若台積電到美國投資，進口機械設備也會減少。但台積電相關的上下游機械業者會增加出口美國收入，一來一往，對台灣整體匯市不會太大。

第三，台積電先前到美國設廠時，曾發行美元債券取得資金，因此，台積電若循此模式，對匯市更不會帶來影響。

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