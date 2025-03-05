台積電加碼投資美國 中經院長：接下來要擔心的是三星

台積電宣布要在美國投資千億美元，中經院院長連賢明說，接下來要擔心的是三星，越後面談判，要加碼的金額恐怕只會更多。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），2月經季節調整之PMI大幅上升5.3個百分點至54.0%，中經院院長連賢明受訪時說，可能和關稅戰前廠商提前拉貨有關，至於台積電宣布要在美國投資千億美元，接下來要擔心的是韓國三星，越後面談判，要加碼的金額恐怕只會更多。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，5項組成指標中，經季調之新增訂單、生產轉為擴張，人力雇用也呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨轉為擴張。

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連賢明指出，PMI大幅上升主要來自新增訂單和生產指標，推測恰逢美國總統川普上任，有些廠商擔心被課徵關稅，因此提前拉貨；此外，中國景氣也有反轉的跡象，先前中國政府出台滿多利多政策，可能慢慢有些效果浮現。

關於台積電宣布加碼在美投資，連賢明強調，川普不是一個會把所有的行政流程做好再來宣布的人，所以大家都是見招拆招，「早談總比晚談好，越後面談要加碼的越多，因此現在真正擔心的應該是三星，要給川普多大的籌碼。」

他解釋，美國先前公布的對等關稅中，第一層目標是中國、印度，第二層則是台灣和越南，也就是台灣一直被美國盯著，台積電早點談完以示誠意，下一個可能就是三星，越後面談的可能必須超越前面的紀錄，才能讓川普滿意。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，未來晶片生產地移轉到美國，會使得產品售價上升，需求可能進一步下降，有些廠商的毛利也會因此被侵蝕，是未來的隱憂。不過川普2.0也有些產業會受惠，例如軍事工業，歐洲認為美國不是可靠的夥伴，因此他們會自立自強、增加國防的GDP佔比，台灣也有相關討論，軍事工業可望興旺。

非製造業部分則和PMI呈現兩樣情，2月未季調之台灣非製造業NMI續跌5.8個百分點至49.2%，為2022年7月以來首次呈現緊縮。連賢明表示，台灣人不是不消費，而是沒有在國內消費，都到國外旅遊，春節期間的旅宿餐飲業並沒有預期得好，導致旺季不旺。

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