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理財9大常犯錯誤 富比士點出如何不踩雷

2025/03/05 18:13

沒有財務計劃可能是最可怕的投資理財錯誤。（示意圖，彭博資料照）沒有財務計劃可能是最可怕的投資理財錯誤。（示意圖，彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如何正確理財，迴避個人理財常見的錯誤，《富比士》（Forbes）報導9項常犯的錯誤，並提出如何修正的建議。

1. 沒有財務計劃
這可能是最可怕的錯誤。如果沒有財務計劃，生活中對資金的使用將會漫無目的，當面對任何財務出狀況時，都只能被動應對。

應該制定一個全面的財務計劃，對自己的收入、支出、儲蓄和投資行為進行規劃。

2. 過度消費與衝動購物
超支和衝動購物常導致購買非必需、或負擔不起的物品和服務，並引發債務積累。這些習慣會耗盡儲蓄、阻礙財富積累並帶來財務壓力。

需要提前制定預算，優先保證生活必需品的開支，限額娛樂消費。

3. 沒有緊急基金
沒有預先存下應對意外開支，例如醫療費、修車費或突然失業等的緊急基金。出現意外開支後需依賴信用卡債務、高利貸或借錢，增加財務負擔。

建議先存下3～6個月的生活費，先從每月50～100美元的小額存款開始，然後逐步增加。

4. 過度依賴信用卡
信用卡的便利性極易導致衝動消費和超支，還會帶來虛假財務安全感，每月僅支付最低還款額，而未還清的餘額最終會產生利息，高息債務，長期累積後會變得難以償還，並損害信用評分。

建議在還清現有債務前限制對信用卡的使用。每月儘量多還款，減少本金和利息負擔。

5. 忽視信用評分
較低的信用評分會導致更高的貸款利率，增加數以千計的成本。

建議定期查看信用報告並糾錯，按時還款，保持低信用使用率，避免短期內開太多新帳戶。

6. 對退休沒有規劃
未規劃退休的後果可能就是退休後缺錢、依賴政府福利或不得不繼續工作。根據Bipartisan Policy Center的一項民調，76%的美國人知道要為退休儲蓄，但只有不到40%的人有具體計劃。

建議儘早規劃，定期帳戶存錢，充分利用雇主匹配供款，調整退休計劃以應對通膨變化。

7. 忽視保險需求
購買保險常常會被忽視。因為在沒用到時，它看似很多餘。但沒有足夠的保險金，一旦出現緊急情況就可能導致財務崩潰。

確保自己擁有健康、汽車、房屋保險。根據個人情況購買壽險、殘疾保險等。

8. 迴避投資或起步太晚
許多人因缺乏知識或害怕虧損而迴避投資。延遲投資會使你錯過複利增長的機會。忽視投資在通膨情況下會使財富縮水。

建議學習投資基礎，了解股票、債券和基金，以及如何平衡風險與回報等知識。從小額定期投資開始，嘗試多元化投資以降低風險。

9. 糟糕的稅務規劃
許多人因為未充分規劃稅務，導致稅務季出現高額意外開支。缺乏規劃可能會錯過稅務抵扣和抵免，或因未預估稅款而面臨財務壓力。

建議了解個人稅務狀況，全年記錄收入、支出和抵扣項。定期調整，如增加退休金存款來降低應稅收入等。若財務情況和報稅複雜，可諮詢稅務專家優化策略。提前準備能減輕稅務壓力。

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