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免驚！研調：10年後台積電逾8成產能仍在台灣

2025/03/05 17:41

10年後台積電逾8成產能仍在台灣。（記者洪友芳攝）10年後台積電逾8成產能仍在台灣。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）指出，台積電宣布對美國擴大投資金額達1650億美元，若新增的三座晶圓廠進展順利，預計最快2030年後才會陸續進入量產，2035年推升台積電在美國產能可望至6%，但台積電在台灣的產能占比仍將維持或高於80%。

TrendForce表示，為應對潛在的地緣政治風險，台積電於2020年宣布赴美國亞利桑那州興建第一座先進製程廠，當時用地便擬定可設置六座廠區。隨著地緣政治風險與關稅問題越演越烈，台積電也加快擴廠推進時程。

各國政府亟欲建立在地產能，根據TrendForce統計，2021年全球晶圓代工產能仍以台灣為主，先進製程和成熟製程占比分別為71%和53%，預期經過海外一連串的擴產行動後，將出現變化，2030年台灣的先進製程產能占比將下降至58%，成熟製程則是30%，美國和中國分別在先進和成熟製程市場積極擴張。

TrendForce指出，美系客戶占台積電先進製程採用量比例最高，擴大投資美國的計畫勢在必行，台積電這次除了宣布增設三座晶圓廠區，更擴及至兩座先進封裝廠和研發中心，未來雅利桑那州將成為台積電在海外的先進科技園區，就近服務當地客戶需求。

TrendForce也表示，台積電在美國擴大投資引發技術外移的擔憂，但觀察產能和製程布局，前三座晶圓廠規劃的產能遠低於台灣廠區，台灣的重要性不言而喻。儘管擴張美國產能可以降低過度集中製造的風險，但潛在成本壓力恐將轉嫁到美系IC客戶，導致零組件甚至終端產品售價上漲，進而影響消費者購買意願。

TrendForce觀察，目前台積電美國第一座廠甫進入量產，第二座、第三座廠仍在建設中，預計2026年至2028年間啟動量產。昨宣布新增的投資實際執行時間尚待觀察，短期內尚未對產業造成實質的衝擊，中長期是否會因成本壓力而導致成本轉嫁，這值得關注。

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