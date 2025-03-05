雲品2024年EPS 3.13元 每股配發現金股利2元

雲品國際2024年EPS 3.13元。（雲品提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品國際（2748）2024年度合併營收達24.43億元、年增3.55%，稅後淨利3.3億元，年增16.86%，每股盈餘（EPS）為3.13元。董事會同時通過2024年盈餘分配，每股配發現金股利2元，配發率為63.89％，以今日收盤價63.1元計算，現金殖利率3.16%。

雲品指出，2025年第一季營運表現亮眼，大型外燴、尾牙、春酒、農曆新年假期住宿營收成績斐然，大型外燴接單成績創歷年新高，激勵全年營運展望，第一季營收有望持續穩健成長。

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根據交通部觀光署數據，2024年外國旅客來台為785.7萬人次，外國旅客來台消費總額達3267.7億元，並將繼續維持2025年達成超過1000萬人次的目標。若依照觀光署的外籍旅客目標來看，雲品將看好今年君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭的外籍住房旅客能夠有所成長，進一步維持全年住房穩定的成長動能。

雲品指出，旗下君品酒店2024年國際旅客已經回升至90%，雲品溫泉酒店的國際旅客也有所提升，推升兩館全年住房、餐飲業績皆有所成長。在館外餐飲與委託經營事業上，亦得到穩定的案源與聯合接單的綜效，在3月起更加入「le beaujour 芃卓」的高訂宴會宅邸的委託經營事業，可成為精緻廚藝交流的平台，雲品國際可為賓客客製需求辦理包場宴會或品牌活動。在委託經營事業與合作共享場地的雙通路經營模式下，君品Collection與直營宴會廳總桌數躍升至930桌，全年宴會接單量有望持續成長，推升餐飲營收成績。

此外，雲品國際積極拓展多角化經營模式、優化獲利能力，如持續與中華航空合作進行機上餐飲的技術轉移，以及與老協珍合作推出聯名產品佛跳牆等，以多種獲利方式賺取智慧財，這些合作和創新讓2024年每股盈餘達到3.13元，年增13.41%，創近六年來新高。

雲品指出，旗下運營的台東縣政府文化處標租案的臺東市北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」已於2月15日正式開幕，在228連假、三月份的週末與四月的兒童清明連假皆有著80%以上住房率。其餐飲據點「北町丼飯屋」與「魚刺人雞蛋糕 寶桑店」也將於三月與四月投入營運行列，將有助雲品未來的營收表現。雲品更將以旅宿餐飲包套的形式聯合行銷推出新產品並串聯集團資源與遊憩景點，亦能持續推升全年營運動能。

雲品受理委託經營的據點將持續優化獲利能力，目前正在營運的據點有新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台北茹曦酒店餐飲與宴會、台中水湳圓觀、台南亞果薈、台東寶桑町屋及以最新加入的「le beaujour 芃卓」等9處據點，透過宴會、餐飲以及風格旅宿將能分散風險，並可持續提升雲品的營業收入。

另外，台東機關車庫、烏來蘇卡利漫活、台南宜樂安平、台中北屯富貴天心特區、南投埔里福興溫泉、嘉義光禹國際旅宿園區與雲品酒店杭州等7處則正積極籌備中，今年2處據點將有望投入營運行列，擴大雲品國際的市佔率。雲品指出，目前仍有新案正洽談與議約中，將有助未來維持穩定的成長動能。

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