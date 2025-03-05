王座去年每股賺4.55元 擬配發現金股利4.5元

王座（2751）公佈2024全年合併營收13.89億元，年增率10.92％，稅後淨利8105萬元，年減30.14%，每股盈餘4.55元。 （王座提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王座（2751）公佈2024全年合併營收13.89億元，年增率10.92％，稅後淨利8105萬元，年減30.14%，每股盈餘4.55元，較前年每股盈餘6.83元減少33.38%。

王座表示，去年獲利衰退主要是台灣展店、旗下品牌拓展美國市場費用與認列初次上櫃前公開銷售發行新股的交易成本影響，2024平均毛利率49％，則較2023年增加。

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王座董事會亦通過去年度盈餘分配案，每股將配發現金股利4.5元，配發率高達99％，以王座今天收盤參考價69.6元計算，現金殖利率約6.47%。

王座2024年9月掛牌上櫃，以連鎖餐飲收入為主，旗下品牌「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」與「段純貞」合計占去年整體營收約8成。

加上「橋村炸雞」全台5家直營門市與「大阪王將」業績挹注，並適度調整品牌布局策略，與常態性新品加入及優化菜單品項，進而擴大消費者生態池。

展望今年，王座旗下5大品牌在台灣市場展店數將達8~10家，海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，目前「段純貞」8家、「京都勝牛」2家，共計10家，預計今年海外展店後的總家數將達12家。

同時發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，憑藉授權代理品牌與再授權模式，挾直營、授權與加盟等多型態營運，加上併購策略等佈局，維持營運穩健成長。

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