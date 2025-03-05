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最賣越野車Jimny重返台灣市場 供應量充足

2025/03/05 16:37

台灣金鈴（Suzuki）汽車今天宣佈，Suzuki Jimny本月重返台灣市場，重啟接單價維持在每輛84.9萬元，強調原廠經過產能調整，供應量充足。（記者楊雅民攝）台灣金鈴（Suzuki）汽車今天宣佈，Suzuki Jimny本月重返台灣市場，重啟接單價維持在每輛84.9萬元，強調原廠經過產能調整，供應量充足。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕最熱賣的小型越野車第4代Suzuki Jimny2019年登台，即爆出一車難求，去年底暫停接單，台灣金鈴（Suzuki）汽車今天宣佈，Suzuki Jimny 本月重返台灣市場，重啟接單價維持在每輛84.9萬元，強調原廠經過產能調整，供應量充足。

台灣金鈴汽車舉辦的SWIFT在台20周年特展今天開跑，歷代SWIFT一起登台展出，SWIFT自2005年在台上市，第4代SWIFT於2024年登陸台灣，3/5（三）~3/16（日）在台北三創生活園區可一口氣飽覽SWIFT歷經4代的創新科技進化。

去年底，Suzuki Jimny悄悄從Suzuki Taiwan官網下架了 ，並停止接單，台灣金鈴汽車今天驚喜宣佈原廠經過產能調整，目前供應量無虞，Suzuki Jimny重啟接單，最快本月今年首批車就可抵台。

台灣金鈴汽車也預告，今年底台北國際車展全新的e Vitara電動小休旅將登台亮相，預估登台後售價可望落在百萬元出頭，搶進競爭激烈的入門電動車戰場。

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