3月電視面板漲勢可能收斂，顯示器全面調漲 。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce最新面板報價出爐，根據TrendForce調查，因關稅問題紛擾在電視面板開始出現雜音，預期3月電視面板漲勢略為收斂，不過好消息是，在電視面板漲價效應帶動下，顯示器面板漲價成功。

TrendForce研究副總范博毓指出，3月電視面板需求仍維持穩定，但受到如關稅問題的紛擾已有些許雜音出現。目前品牌客戶仍按採購計畫維持對面板的採購動能，但不排除一旦終端需求出現變化，將開始修正訂單。

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面板廠多半也意識到這樣的風險，同步開始釋出一旦需求開始修正，將即刻採取調控產能的方式，以維持供需穩定等訊息。預期買賣雙方在未來數月對面板價格走勢的角力將再次出現。

惟中國以舊換新政策仍刺激一定的需求，中國品牌的採購動能依舊不差，TrendForce預估3月電視面板價格仍可維持上漲趨勢，只是不排除漲幅可能開始收斂。

其中，32吋預估上漲0.5美元，43吋漲1美元，50吋持平，55吋與65吋估漲1美元，75吋漲2美元。顯示器面板受惠於電視面板價格持續上漲，以及面板廠的醞釀，可望在3月份全面上漲。

不過范博毓也提醒，受到關稅等問題的干擾，整體市場需求的不確定因素正在增加中，面板廠與客戶之間對於漲幅的想法仍有顯著落差，仍需花時間作協商。

整體而言，觀察3月份的顯示器面板價格走勢將呈現小幅度上漲趨勢，Open Cell預估上漲0.1~0.2美元，面板模組價格中21.5吋FHD估上漲0.1~0.2美元，23.8吋FHD上漲0.2~0.3美元，27吋FHD漲0.1美元。

筆電面板近月表現則相對冷靜，關稅問題對於已布局完畢的品牌而言，衝擊相對較小，而尚未布局的品牌也正加速布局中，同時也已提前備貨預作準備，因此第一季的需求相對持穩。

范博毓廠說，面板廠多半仍在意與客戶的關係以及是否能持續獲取訂單，因此在市場不確定因素較多的狀況下，先採取觀望態度。品牌客戶也在提前備貨都已準備的前提下，持續觀望政策與市場的變動。在買賣雙方都採較保守的心態下，預估3月份的面板價格將持續維持持平態勢。

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