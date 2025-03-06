華爾街看多台積電美國投資案，紛紛調高其目標價。（彭博）

1.台積電計劃在美國再投資1000億美元，用於興建三家晶圓廠、兩家先進封裝廠以及一個研發中心，華爾街投資銀行對此積極看多。高盛給台積電買入評級，設定目標價1400元，ADR目標價爲259美元。摩根士丹利重申對台積電的增持評級，目標價爲1388元。台積電ADR6日晨上漲2.36%，每股為184.25美元。

2.台股週三（5日）指數開盤跳空漲181.98點，以2萬2778.86點開出，在台積電（2330）重掌兵權，領軍電子上攻，金融與傳產也走揚下，指數開高走高，漲逾300點，來到2萬2948點。不過，在金融軟腳，及台積電尾盤調節下，終場指數漲275.02點，收2萬2871.9點。

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3.鴻海（2317）2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%，今年前2個月營收累積為1.09兆元、年增24.63%，兩項數字皆各自創下歷史同期新高表現。第1季訂單能見度大約與市場預期相當，也就是季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則將強勁成長。

4.光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）公告2月營收47.35億元，月減4%、年增40%；前2月累計營收96.82億元，年增23%。因首季為產業傳統淡季，大立光表示，預期3月動能將與2月相當。

5.佳世達（2352）5日董事會通過2024年財報，每股稅後盈餘1.11元，預計全額配發現金股利1.11元。董事會也通過現金減資案，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，每股退還現金約1.8元，加計2024年盈餘分配的1.11元，合計配發每股2.91元。

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