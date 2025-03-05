名師解盤》吳裕良：美加墨中關稅戰開打 美非農就業數據受矚目

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國針對俄烏戰爭展開相互協商，然而美烏領導卻在會議上不歡而散，談判破裂，川普下令暫停對烏克蘭軍援，烏克蘭的和平之路還有段距離；美國對加拿大、墨西哥和中國的新關稅如期生效，加拿大總理、墨西哥及中國政府紛紛採取報復性關稅措施反擊。經濟數據方面，美國2月份製造業PMI意外回落，其中新訂單指數回落收縮區間、新出口訂單增速放緩，皆透露美國製造業需求轉弱的訊號。上述多方因素加大了市場的不確定性。市場擔憂全球景氣前景，使美國金融市場陷入動盪。

輝達財報及財測均超出華爾街預期，然而超越程度並未如先前一般驚人，加上預告毛利率將持續下滑，造成市場擔憂其在AI晶片的領導地位，是否已經受到中國新興強勁對手DeepSeek的影響。另一方面，台積電宣布擴大1,000億美元投資於美國先進半導體製造，將新增3座晶圓廠及2座先進封裝廠，引起市場擔憂其未來獲利及技術是否外流的疑慮，後續皆可能影響美國科技股及台灣AI供應鏈相關類股的走勢發展。

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台股方面，資金流向科技股以外的傳產族群或低基期或高股息之個股趨勢不變，如受惠於烏俄戰爭結束重建題材的散裝航運、鋼鐵、水泥及塑化等類股，或是產業展望佳的成衣及製鞋類股，然而電子股長期仍舊是台股的領頭羊，台積電的戰略降低了貿易戰帶來的不確定性，投資人可持續關注基本面佳但近期出現不合理修正之個股，電子股方面仍看好AI相關的半導體、伺服器、PCB及網通族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、運動休閒和機器人概念股。

今日（3月5日）收盤加權指數上漲275.02點，收在22871.9點，成交量萎縮至3604.2億。從技術面看，目前加權指數上漲量能不足，觀察能否儘快站回季線，短期地緣政治風險影響下，盤勢仍處震盪整理格局。

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