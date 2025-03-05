群光去年EPS 12.43元創新高 今年目標續寫新猷

群光2024全年營收創下歷史第3高表現，每股盈餘12.43元，刷新歷史新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕群光（2385）2024全年營收創下歷史第3高表現，每股盈餘（EPS）12.43元，刷新歷史新高紀錄，受惠於2025年筆電市場成長情形可望優於去年，帶動相關產品出貨，營運團隊樂觀看待2025年營收年增高個位數百分比，獲利成長更勝營收成長幅度。

群光去年營收達1014.78億元、年增3%，毛利率20.2%、年增0.8個百分點，營益率10.2%、年增0.6個百分點，稅後淨利90.45億元、年增21%，淨利率8.9%、年增1.3個百分點，每股盈餘12.43元、年增20%。

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群光去年第4季營收262.37億元，季減5.34%、年增7%；毛利率19.5%，季減0.9個百分點、年減1.4個百分點；營益率9.5%，季減1.3個百分點、年減1.1個百分點；稅後淨利24.16億元，季增0.7%、年增17%；淨利率9.2%，季增0.55個百分點、年增0.73個百分點；每股盈餘3.32元，季增0.9%、年增167%。

針對去年盈餘，群光董事會決議配發歷年最高的現金股利10元，配發率80%，以今日收盤價162元計算，殖利率約6.17%，股利分派案將於5月28日在新北市三重總部召開股東常會並予以承認。

群光今日公布2月份自結合併營收為72.91億元、年增10%，今年前2個月營收累計為148.08億元、年增3%，因目前正值傳統淡季，群光預期第1季營收成長可望小幅度年增，2025全年營收則在高附加價值產品的拉動下，營收表現將優於整體產業的成長表現，有機會年增高個位數百分比，獲利則力拚再次突破新高。

今年市場普遍預期Windows 10終止服務之下，個人電腦與筆電出貨可望年增中個位數百分比，企業端可望因應資安啟動換機潮。研究機構顧能（Gartner）預測，AI PC的普及率將加速提升，加上低成本、高性能的AI模型興起，有利於驅動終端裝置應用，推升PC等終端裝置的需求，進而讓相關設備供應商營運受惠。

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