1月製造業景氣燈號轉黃藍燈 台經院示警貿易保護主義再起

台經院公布1月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天公布1月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續，但春節因素影響，加上傳產需求疲弱，製造業景氣信號值月減3.11分至10.57分，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院提醒，未來美國進口關稅勢必提高，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

台經院說明，除了農曆春節假期縮短工作天數，傳產貨品已提前備貨，加上出口需求疲軟等因素，導致外銷訂單及進口年增率由正轉負，連帶使得出口及生產指數年增率明顯縮小，影響需求面及原物料投入面指標。

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進一步觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於人工智慧應用及雲端資料需求殷切，伺服器及半導體檢測設備及零組件等訂單及生產持續增加，但筆電、用戶傳輸及通訊設備等接單減少，影響生產，抵銷部分進出口及生產指數成長幅度，1月產業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈，轉為持平綠燈。

在橡、塑膠製品方面，因春節落點與上年不同，部分客戶已提前在上年12月下單，導致1月接單衰退逾2成，生產指數及出口亦出現雙位數年減幅，影響各項指標表現，故1月產業景氣燈號由綠燈轉為衰退的藍燈。

雖然1月燈號表現轉弱，台經院表示，去年2月適逢春節假期，基期偏低，應會拉升今年2月的製造業表現，為了消弭春節因素影響，應就1、2月平均表現結果進行研判。

展望未來，台經院表示，美國總統川普提出對所有進口商品實施對等關稅，引爆主要貿易夥伴國憂心，雖然實際措施未明，可預期的是，未來美國進口關稅勢必提高，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

在中國方面，台經院指出，雖然對美國加徵關稅舉措提出報復性措施，但從美國進口的原油、液化天然氣、煤、排氣量小的乘用車，到最近宣布加徵關稅的雞牛豬肉、黃小玉、水產品、乳製品及水果等農漁牧貨品規模，占中國自美國進口總額比重約2成左右來看，顯示中國仍希期望留待與美國進行後續協商。

不過，台經院表示，3月4日起，美國對來自中國進口品的稅率已提高至20%，勢必影響中國出口動能，同時間中國兩會召開，兩會決策攸關今年經濟提振方向，尤其是出口承壓下，提振內循環力道可能加大，今年又是開啟十五五規劃的關鍵年度，中國是否能夠點燃動能，加速產業升級、帶動新一波需求，也是後續景氣變化的觀察重點。

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