西門町店租單價每坪近3萬 創實價揭露新高

去年10月，北市成都路上揭露一筆店面加上外牆廣告、每月租金高達91萬元的實價，拆算每月每坪約2.97萬元，寫下西門町商圈店租單價最高實價紀錄。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕西門町店租單價衝高，根據內政部實價網最新揭露，去年10月，北市成都路上揭露一筆店面加上外牆廣告、每月租金高達91萬元的實價，承租坪數約30.59坪，拆算每月每坪約2.97萬元，寫下西門町商圈店租單價最高實價紀錄。

根據實價揭露資訊顯示，店面就在捷運西門站6號出口附近，備註欄則標註租金總額含稅、健保補充保費、含增建或未登記建物，以及外牆作為廣告使用等內容。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町經歷疫情重創後，隨著國內消費復甦與外國觀光旅客回籠帶動，店面租賃市場復甦腳步快，對比疫情爆發時，店面空置率動輒超過兩成，目前已經沒有店面閒置問題，甚至很大可能找不到地點好的店面展店，而疫後復甦比較明顯的業種包括服飾店、餐飲業。

店面租金含外牆廣告使用效益

他指出，該實價揭露店面去年底才重新改裝開幕，因應觀光商機打造成旗艦店，並看好國際旅客的商機，將來台必買商品與伴手禮陳列在1樓銷售。

進一步觀察去年台北市主要景點旅遊人次統計，根據北市觀光傳播局統計，2024年截至8月為止，北市主要景點的總遊客人次已達6922.37萬人次、年增幅達76%，其中較受旅客歡迎的前五大熱門景點，第一名就是西門町商圈，去年前8月吸引2021.7萬旅客人次到訪，第二至五名則分別為台北101、松山文創園區、陽明公園以及西門紅樓，而且第二至五名、去年前8月旅客到訪人次，單一景點均未突破1千萬人次，顯見居首位的西門町商圈是國內外旅客必訪的重要觀光景點。

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