台積電先進製程量產仍以台灣為優先 美國建廠與人才課題待解

台積電先進製程量產估仍以台灣為優先，美國建廠與人才課題待解（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構指出，台積電昨宣布在美國加碼投資1000億美元，但新投資計畫考驗川普協助解決建廠及人才短缺的課題；預期先進製程量產，台積電仍以台灣優先，後續才會再複製到美國廠。

DIGITIMES表示，地緣政治壓力在川普（Donald Trump）就任美國總統後快速增溫，台積電身為半導體產業的兵家必爭之地，受到的地緣政治壓力也隨之提升。

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DIGITIMES分析，2018年川普第一任任期期間，除挑起美中貿易戰外，也將美中科技戰推升到檯面，半導體成為國家安全議題後，也開始倡議半導體在美國製造。

台積電自2020年起，陸續在美國投資新建先進製程產能，不過，建廠期間面臨人力短缺等課題，使得台積電亞利桑那州新廠（Fab21 P1）至2024年底才正式進入量產階段；Fab 21 P2雖然仍在建設中，但也較原訂期程遞延；Fab 21 P3預計在2030年以前完成，預計美國3座先進晶圓廠投資650億美元。

台積電昨再宣布加碼投資美國，除原定承諾的3座先進製程廠，將再新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心，合計在美國投資將提高至1650億美元。

分析師陳澤嘉觀察，這次台積電宣布加碼投資美國，將是美國迄今最大單一外國直接投資（FDI）案，且投資案內容可望滿足川普要求強化半導體在美國製造的戰略，並且有利創造當地經濟發展與就業機會，是台積電權衡投資與地緣政治需求下的適切策略。

陳澤嘉認為，從台積電亞利桑那州投資計畫案推進的過程中，已凸顯台積電在建廠期間面臨的眾多挑戰，這次追加投資計畫，未來4年建廠將需要4萬名營建工人，以及晶圓廠研發與設備工程師的人才需求，也將伴隨追加投資案再擴增，這些都是台積電落實美國投資的關鍵，也是考驗川普政府如何協助台積電擴大先進製程，以及落地先進封裝技術與生產能力。

值得一提的是，伴隨台積電擴大在美投資，投資資源比重傾向美國的問題將難以避免，因此，在台灣及海外其他投資安排則需進一步追蹤。不過，陳澤嘉指出，台積電曾表示最先進製程量產需要與研發密切結合，台灣仍是台積電全球研發總部所在地，因此，最先進製程在台優先量產的規畫應仍不變。

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