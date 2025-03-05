台積電大漲激勵股匯雙揚！新台幣重返32.8元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新一輪關稅戰來勢洶洶，美股暴跌，惟台積電宣布千億美元投資美國後獲得市場認同，台積電ADR大漲，帶動台股今日開高走高，新台幣兌美元匯率也升回32.8元價位，目前在32.875元附近、升值3.8分。

新台幣匯價今早以32.85元、升值6.3分開出，早盤最高升抵32.83元，一改前兩日的頹勢。

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過去兩天因外資賣股、匯出，熱錢大幅出走下，新台幣匯價屢屢逼近33元整數價位，惟中央銀行進場穩匯，使台幣守住32字頭。

在台積電宣布投資美國計畫後，市場正面解讀，認為台灣可緩解被美國課徵關稅危機，台積電也不用接管英特爾，台積電ADR在美股重挫下漲逾4%，連動台股跳空開高，在外資回補下也激勵新台幣匯價走揚。

不過川普的關稅政策也引發中國、加拿大報復，新一輪關稅戰正在開打，市場對於川普關稅政策引發經濟衰退疑慮加深，並密切關注本週五美國將發布的非農就業報告，該數據是聯準會衡量美國經濟是否放緩重要指標，將影響Fed未來是否繼續降息或維持利率不變。

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