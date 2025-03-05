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美元完了？外媒爆地位恐被「亞洲1國」取代

2025/03/05 12:37

外媒指出，美元恐在川普的政策下失去原先「避風港」的地位。（路透資料照）外媒指出，美元恐在川普的政策下失去原先「避風港」的地位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後推出多項關稅措施，外媒指出，高度不確定性衝擊市場，也升高地緣政治風險，美元恐在川普的政策下失去原先「避風港」的地位，日圓可能會成為新的避風港，除了日圓之外，英鎊也被視為當前環境下的贏家。

《CNBC》報導，光是3月地緣政治與經濟環境就出現極大變動，包括美國對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅、美國暫停對烏克蘭提供軍事援助、美國經濟數據疲軟，以及歐洲領導人同意增加國防開支等。

荷蘭合作銀行倫敦分行外匯主管荷蘭合作銀行佛利（Jane Foley）預計，日圓與英鎊將成為當前環境下的贏家。

川普日前與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤後暗示，英國或許能夠避免成為美國關稅的目標。Jane Foley指出，美國對英國存在貿易順差，代表川普不太可能對英國發動關稅戰，但要稱英鎊為避風港仍有點牽強。

至於日圓，佛利說：「美國對日本雖然存在貿易逆差，但日本是美債最大的外國持有者，也是最大的美國投資者，且日本已經承諾擴大投資美國，且不斷成長的國防預算幾乎都花在美國身上。」

佛利補充，日本的政策環境有利於日圓，自今年年初以來日圓兌美元已升值5%，預計今年日圓會表現很好，可能會增加其作為避風港的信譽。

Quantum Strategy策略師羅奇（David Roche）也表示，日圓鞏固作為對抗長期對沖波動性的工具，且西方地緣政治風險升高，日圓可能穩固作為「新避風港」的地位。

David Roche還說，川普的政策恐削弱美元在外匯市場避風港的地位，「其實最大的受害者是美國，因為沒有人會再相信美國的承諾。」此前1名美國白宮官員指出，美國暫停對烏克蘭提供軍事支援。

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