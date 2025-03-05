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台積電大漲至1030元 市值回升到26.7兆元

2025/03/05 09:45

台積電大漲至1030元，市值回升到26.7兆元（記者洪友芳攝）台積電大漲至1030元，市值回升到26.7兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕關稅戰煙硝四起，衝擊美股道瓊指數續暴跌，台積電在白宮宣布加碼投資美國千億美元，將可避免關稅等干擾，激勵台積電ADR轉上漲4.06%，台積電今股價也止跌翻紅，以1020元開出，早盤最高達1030元，大漲30元、漲幅3％，市值達26.7兆元，拉抬半導體類股漲逾2.5％。

美國總統川普從週二起對加拿大、墨西哥銷美商品課徵25%關稅，並也對中國商品提高關稅到20%。關稅戰為經濟成長蒙上隱憂，衝擊美股道瓊指數暴跌670.25點，那斯達克指數下跌 65.03點，S&P500指數下跌71.57點，費城半導體指數上漲29.13點，輝達上漲1.69%、AMD 上漲2.57%。

台積電董事長魏哲家昨與美國總統川普在白宮召開記者會，宣布將增加在美國達1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，加上正在亞利桑那進行650億美元投資專案，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

市場解讀台積電加碼投資美國，將可避免關稅之戰，又可望解除投資入股英特爾的麻煩，對台積電反而是較佳的選項，利空變數解除，激勵台積電ADR轉上漲4.06%，台積電今股價也強彈，以1020元開出，早盤最高達1030元，大漲30元。

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